Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον τους ο εισαγγελέας για μια σειρά από κακουργήματα. Συγκεκριμένα, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και απόπειρα απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, πλαστογραφία, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν διαδοχικά για να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αφού λάβουν τη σχετική διορία, θα επανέλθουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν.

Οκτώ εταιρείες και «αχυράνθρωποι» στο δίκτυο

Την άκρη του νήματος ξετύλιξαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως ένα καλοστημένο δίκτυο εταιρειών από διάφορους κλάδους της οικονομίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής, στο κύκλωμα εμπλέκονται οκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες τοποθετούσαν ως «βιτρίνα» πρόσωπα άσχετα με την πραγματική τους λειτουργία. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» παρουσιάζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των εταιρειών, παρότι ορισμένοι εξ αυτών εμφανίζονταν στα χαρτιά ακόμη και ως άνεργοι.

Μέσω της ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων ανάμεσα στις εμπλεκόμενες εταιρείες, το δίκτυο φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτής της μεθόδου, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη του εξασφάλιζαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ που αγγίζουν συνολικά τα 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρείες-«φαντάσματα» που έστηναν είχαν διάρκεια ζωής μόλις από 3 έως 35 ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από αυτές πρόλαβε μέσα σε ένα τριήμερο να δηλώσει έσοδα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ρόλος των τραπεζικών στελεχών και των λογιστών

Στους 15 συλληφθέντες συγκαταλέγονται τέσσερις λογιστές, με αρχηγικό ρόλο, καθώς και δύο τραπεζικά στελέχη με κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο τραπεζικοί υπάλληλοι φέρονται να διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών που προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρων, εισπράττοντας μάλιστα «αμοιβή» 100.000 ευρώ για κάθε τέτοια εξυπηρέτηση. Μέσα σε επτά μήνες, στο κύκλωμα είχαν πραγματοποιήσει 199 συναλλαγές ύψους 15 εκατομμυρίων.

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε, επίσης, μια ακόμη χαρακτηριστική λεπτομέρεια: ως φορολογική έδρα των επίμαχων εταιρειών είχε δηλωθεί ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας. Η «προμήθεια» που έπαιρναν οι αχυράνθρωποι ήταν από 50 ως 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ κατηγορούμενος λογιστής υποστήριξε ότι για το σύνολο των υπηρεσιών του έλαβε 30.000 ευρώ αμοιβή. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ένας από τους λογιστές του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε για να δικαιολογήσει τον πολυτελή του βίο παρουσίασε τυχερό λαχείο με κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, τα αρχηγικά στελέχη επιχείρησαν να εμπλέξουν μέχρι και τις οικογένειες τους. «Ο σύντροφος μου, αφού τον ρώτησα γιατί ο ΜΣ θέλει να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα, από κάθε δήλωση περίπου 5.000 ευρώ», λέει λογίστρια σύντροφος κατηγορούμενου.

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, ορισμένοι από τους λογιστές που συμμετείχαν στο κύκλωμα είναι ήδη «γνωστοί» στις Αρχές, καθώς είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν σε υποθέσεις απάτης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνη του τοπογράφου στη Μύκονο.

Πώς ο αλγόριθμος Jaccard αποκάλυψε τις διασυνδέσεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος έπαιξαν τα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία των ελεγκτών της ΔΕΟΣ, μέσα από τα οποία διασταυρώθηκαν φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία. Στην ανάλυση αξιοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ο αλγόριθμος Jaccard – μια μέθοδος που υπολογίζει τον βαθμό ομοιότητας ανάμεσα σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, βοηθώντας τους ελεγκτές να εντοπίσουν κοινά μοτίβα και κρυφές συσχετίσεις.

Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου, οι ελεγκτές εντόπισαν ύποπτες διασυνδέσεις ανάμεσα σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, χαρτογραφώντας ουσιαστικά το δίκτυο που κινούσε τα νήματα πίσω από τις εικονικές συναλλαγές.

Η συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων έφερε στην επιφάνεια σχέσεις που δύσκολα θα γίνονταν αντιληπτές μέσα από έναν απλό, μεμονωμένο έλεγχο των φορολογικών ή τραπεζικών στοιχείων.