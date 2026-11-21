Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές έπειτα από τον εντοπισμό μιας σορού σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.

Το πτώμα βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες τόσο για την ταυτοποίηση του θύματος όσο και για τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για άστεγο. Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής.