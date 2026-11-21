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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό Περού το βράδυ της Παρασκευής (20/11), προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, όπου κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον νεότερο προκαταρκτικό απολογισμό, μία γυναίκα τραυματίστηκε και τουλάχιστον 39 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ αναφέρθηκαν κατολισθήσεις, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:09 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:09 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/11) ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, στην ομώνυμη περιφέρεια των Άνδεων.

Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση της δόνησης στην περιοχή Χουνίν έφτασε τον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι.

Το γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών υπολόγισε το μέγεθος σε 6,8, σύμφωνα με το Reuters, ενώ η επίσημη περουβιανή καταγραφή τοποθετεί τον σεισμό στα 6,7.

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Λίμα

Παρά τη μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Λίμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως μετέδωσε το Reuters, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, εγκαταλείποντας προσωρινά τις κατοικίες τους. Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν επίσης βουλευτές να αποχωρούν από το κτίριο του Κογκρέσου την ώρα της σεισμικής δόνησης.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Χουνίν, Πάσκο, Ουάνουκο, Ίκα και Λίμα, ενώ σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Κολομβίας και του Ισημερινού.

🚨 🇵🇪 ¡FUERTE SISMO DE MAGNITUD 6,7 SACUDE A PERÚ! El movimiento se sintió en Lima y otras regiones. 🔗 Más detalles en https://t.co/KNSdiFzgQo #Perú #Sismo #Terremoto #Junín #Lima #Temblor #ÚltimasNoticias #Internacional #AméricaLatina https://t.co/R2ZAJpBBWB — Noti 24-7 (@notifacebook247) November 21, 2026

Μία γυναίκα τραυματίστηκε – Ζημιές σε τουλάχιστον 39 κατοικίες

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το πρακτορείο EFE, επικαλούμενο τις περουβιανές αρχές, μία νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι στο ιστορικό κέντρο της Λίμας, όταν αποκολλήθηκε τμήμα τσιμέντου από κτίριο και την έπληξε.

Παράλληλα, οι πρώτες αυτοψίες κατέγραψαν ζημιές σε τουλάχιστον 39 κατοικίες, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 20 κατοικίες με ζημιές στο Σαν Πέδρο ντε Κάχας, 14 στην Ουλκουμάγιο, τέσσερις στην Τικλακαγιάν και μία στην Πιτσανάκι.

Οι ζημιές περιλαμβάνουν ρωγμές και άλλες φθορές σε κτίρια, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις για να διαπιστώσουν την πλήρη έκταση των επιπτώσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τον σεισμό.

#Sismo #Junín 6.9° de intensidad.

Así lo vivió esta familia.

Fuente: https://t.co/n0BWrhDo7Z vía Instagram.

#20Nov

#Perú https://t.co/VDt3cSdb6B — Ana Jara Velásquez 🇵🇪 (@anajarav) November 21, 2026

Ζημιές σε νοσοκομείο και πανεπιστήμιο – Κατολισθήσεις σε δρόμους

Ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Περού (INDECI), Λουίς Βάσκες, ανέφερε ότι καταγράφηκαν ζημιές στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου της Πιτσανάκι, καθώς και σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου των Περουβιανών Άνδεων, στην επαρχία Τσαντσαμάγιο.

Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης.

Así la sacudida en Lima #Perú tras el fuerte #sismo de M6.9 ocurrido hace pocos minutos (19:09:39 hora local).

#Temblor #Earthquake #ม็อบเจนซี https://t.co/1vxW60DqLq — La Hora (@LaHoraMX) November 21, 2026

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε αποκολλήσεις βράχων και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν προσωρινά τμήματα οδικών αξόνων.

Στην περιφέρεια Χουνίν αναφέρθηκε μερικός αποκλεισμός της οδού που συνδέει το Σαν Ραμόν με την Τάρμα, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε δρόμους των περιφερειών Ουάνουκο και Πάσκο.

Στη Λίμα σημειώθηκαν καταπτώσεις υλικών στην περιοχή Ιντεπεντένσια, καθώς και αποκολλήσεις βράχων από τους παράκτιους γκρεμούς της Κόστα Βέρντε.

Ο υπουργός Άμυνας του Περού, Ραφαέλ Μπελαούντε, δήλωσε ότι συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας οδικών υποδομών έχουν κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των βράχων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Gobierno de #Perú confirma afectaciones tras #Terremoto de magnitud 6,7. El potente #Sismo que sacudió el país sudamericano dejó varias viviendas e infraestructuras afectadas, además de cortes de energía y vías restringidas. Las zonas afectadas se encuentran bajo monitoreo, a la espera de que se lleve a cabo la correspondiente evaluación de daños — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι η σεισμική δόνηση δεν δημιουργεί απειλή για τσουνάμι.

Αντίστοιχα, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Περού επιβεβαίωσε ότι ο σεισμός δεν αναμένεται να προκαλέσει τσουνάμι στις ακτές της χώρας.

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση μέσω του INDECI και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COEN), σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς ο απολογισμός των ζημιών παραμένει προκαταρκτικός.

Deslizamiento en la costa verde por el temblor csm https://t.co/kuNnQuS9sj — Christian 𓆰𓆪 (@CHRlSTlAN____) November 21, 2026

Γιατί το Περού πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική δραστηριότητα, καθώς η ωκεάνια πλάκα Νάζκα βυθίζεται κάτω από τη νοτιοαμερικανική πλάκα, προκαλώντας συχνές και κατά περιόδους ιδιαίτερα ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Το μεγάλο εστιακό βάθος του συγκεκριμένου σεισμού συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Οι περουβιανές αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση των συνεπειών της δόνησης.