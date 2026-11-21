Νέους περιορισμούς στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά επέβαλε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, μέσω απόρρητης οδηγίας του Πενταγώνου, σε μια κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Οτάβα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post την Παρασκευή (20/11), ο Χέγκσεθ εξέδωσε την οδηγία την περασμένη εβδομάδα, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς στις αμυντικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες διατηρούν στενή στρατιωτική συνεργασία εδώ και δεκαετίες.

Το ρεπορτάζ βασίζεται σε πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων που γνωρίζουν το περιεχόμενο της οδηγίας και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η Washington Post διευκρινίζει ότι δεν έχει εξετάσει το ίδιο το απόρρητο έγγραφο, ενώ το ακριβές εύρος των περιορισμών παραμένει άγνωστο.

Ένας από τους αξιωματούχους εκτίμησε ότι η απόφαση θα εκληφθεί από τους Καναδούς ως «χαστούκι στο πρόσωπο», εκφράζοντας παράλληλα ερωτήματα για το πόσο θα περιοριστεί η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Πεντάγωνο: Δεν επηρεάζονται το ΝΑΤΟ και η NORAD

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Washington Post, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά προχωρά σε αλλαγές στον τρόπο συνεργασίας της με τον Καναδά.

Όπως ανέφερε, το Πεντάγωνο λαμβάνει μέτρα ώστε οι επαφές με την Οτάβα να εξυπηρετούν συγκεκριμένους αμερικανικούς αμυντικούς στόχους και να συμβάλλουν στην ανανέωση της διμερούς αμυντικής σχέσης.

Ο Πάρνελ εξήγησε ότι προτεραιότητα δίνεται σε συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια των δύο χωρών και συνολικά του δυτικού ημισφαιρίου, χωρίς να εμποδίζουν τον Καναδά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι του ΝΑΤΟ.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η νέα οδηγία δεν επηρεάζει την ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών ούτε τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Η NORAD αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της αμερικανοκαναδικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς οι δύο χώρες συντονίζουν καθημερινά τις επιχειρήσεις τους για την προστασία του εναέριου χώρου και των θαλάσσιων συνόρων τους.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο Πεντάγωνο, ενώ η καναδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Ανησυχία και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των «Five Eyes»

Η νέα οδηγία προκαλεί ερωτήματα και για το μέλλον της συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς συμμετέχουν, μαζί με τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, στη συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών «Five Eyes», η οποία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες.

Αξιωματούχος μίας από τις πέντε χώρες δήλωσε στη Washington Post ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Ουάσινγκτον για αλλαγές στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν περιορίσει τον όγκο των πληροφοριών που μοιράζονται μέσω διαφόρων διαύλων συνεργασίας.

Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο παραδοσιακών συμμάχων δοκιμάζεται από τις πολιτικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις.

Οι απειλές Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά και ο εμπορικός πόλεμος

Οι νέοι περιορισμοί εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ και Καναδά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο ο Καναδάς να αποτελέσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, προκαλώντας αντιδράσεις στην Οτάβα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε ξεκαθαρίσει κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Μάιο του 2025, ότι η χώρα του δεν είναι προς πώληση και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει.

Παράλληλα, η επιβολή αμερικανικών δασμών στον καναδικό χάλυβα, στο αλουμίνιο και σε άλλα προϊόντα έχει προκαλέσει εμπορική αντιπαράθεση, με τον Καναδά να απαντά με αντίμετρα.

Η καναδική κυβέρνηση έχει επίσης επιδιώξει να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Την Παρασκευή (20/11), ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στις σχέσεις με τον Καναδά, χαρακτηρίζοντας τον Κάρνεϊ ευγενικό άνθρωπο, αλλά εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απουσία εμπορικής συμφωνίας που να ικανοποιεί την Ουάσινγκτον.

Όπως δήλωσε, ο Καναδάς δείχνει για κάποιον λόγο να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Οι αμυντικές δαπάνες και η πίεση προς την Οτάβα

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Καναδά για το ύψος των στρατιωτικών του δαπανών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βασίζεται υπερβολικά στην αμερικανική προστασία.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς είχε αυξήσει τις αμυντικές του δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, επιτυγχάνοντας τον προηγούμενο στόχο του ΝΑΤΟ.

Η Συμμαχία έχει πλέον θέσει νέο στόχο συνολικών αμυντικών δαπανών και συναφών επενδύσεων που φτάνει το 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Η Οτάβα βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με αυξημένες απαιτήσεις για στρατιωτικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να διατηρήσει την αμυντική της αυτονομία και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντιπαράθεση Χέγκσεθ με τον καναδικό στρατό

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών δεν περιορίζεται στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του για τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις.

Τον Αύγουστο, αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία νεαρής Καναδής στρατιωτικής δοκίμου και του εκπαιδευτή της, συνοδεύοντάς την με σχόλιο που θεωρήθηκε υποτιμητικό.

Ο Καναδός υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, καταδίκασε την ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Χέγκσεθ ανάξια του αξιώματός του.

Αντιδράσεις είχαν προκληθεί και όταν ο Αμερικανός υπουργός υποβάθμισε τη συμμετοχή συμμαχικών δυνάμεων στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τη Washington Post, τουλάχιστον 158 Καναδοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της καναδικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν, όπου οι δυνάμεις της χώρας πολέμησαν στο πλευρό των Αμερικανών.

Οι νέοι περιορισμοί έρχονται να προστεθούν σε αυτή την ήδη επιβαρυμένη σχέση, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τις μελλοντικές στρατιωτικές επαφές Ουάσινγκτον και Οτάβας.

Παρότι το Πεντάγωνο διαβεβαιώνει ότι οι βασικοί μηχανισμοί συλλογικής άμυνας παραμένουν ανεπηρέαστοι, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα περιοριστούν και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απόρρητη οδηγία του Χέγκσεθ.