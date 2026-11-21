Μια συνηθισμένη ενόχληση που εύκολα θα μπορούσε να αγνοηθεί εξελίχθηκε σε επείγον περιστατικό. Ένας άνδρας θεώρησε ότι είχε καούρα, μέχρι τη στιγμή που ο πόνος στο στήθος έγινε εντονότερος. Ο 16χρονος γιος του αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσε βοήθεια, λίγο πριν ο πατέρας του υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η ψυχραιμία ενός 16χρονου αποδείχθηκε σωτήρια όταν ο πατέρας του υπέστη ανακοπή

Ο Philip Raw βρισκόταν στο σπίτι με τον γιο του, Thomas, όταν άρχισε να νιώθει πόνο στο στήθος, χωρίς αρχικά να του δώσει μεγάλη σημασία. Ωστόσο, ο 16χρονος γιος του κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο. Λίγο μετά την άφιξη του πρώτου πληρώματος, η κατάσταση του Philip επιδεινώθηκε ραγδαία και υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) για να κρατηθεί στη ζωή.

Μόλις 1 στους 10 ανθρώπους επιζεί και επιστρέφει στο σπίτι μετά από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου. Κάθε λεπτό που περνάει χωρίς ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης κατά 10%. Χάρη στην ακαριαία αντίδραση του γιου του και των διασωστών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (NEAS) της Αγγλίας, ο Philip έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

«Νόμιζα πως ήταν καούρα»

Ο Philip περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε στο σπίτι του στο Sedgefield στις 5 Αυγούστου: «Αρχικά νόμιζα ότι ήταν απλώς μια καούρα. Όταν όμως ο πόνος επέστρεψε, κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Τότε ζήτησα από τον Thomas να καλέσει ασθενοφόρο. Τον θυμάμαι να μιλάει με το τηλεφωνικό κέντρο. Ο πόνος χειροτέρευε κι εγώ ρωτούσα συνέχεια εάν θα αργήσουν».

Ο 16χρονος Thomas είπε: «Πιστεύω πως λειτούργησε το ένστικτο. Προσπάθησα να μείνω ψύχραιμος, να ακούσω τις οδηγίες του τηλεφωνητή και να απαντήσω στις ερωτήσεις για να έρθει η βοήθεια όσο πιο γρήγορα γινόταν. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, βγήκα έξω για να τους υποδείξω το σημείο. Χαίρομαι που ήμουν εκεί και μπόρεσα να βοηθήσω τον πατέρα μου».

Η άμεση κινητοποίηση που αποδείχθηκε σωτήρια

Η τηλεφωνήτρια της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, Marina Block, σημείωσε: «Ο πόνος στο στήθος μπορεί να είναι σύμπτωμα εμφράγματος, γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας να καλούμε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Ο Thomas έκανε εξαιρετική δουλειά, έμεινε στην γραμμή και βοήθησε να φτάσει έγκαιρα η υποστήριξη».

Ο Philip συμπληρώνει: «Μόλις ο Thomas είπε ότι έφτασαν οι διασώστες και έτρεξε έξω, κατέρρευσα. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησε η καρδιά μου και ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ».

Ο διασώστης Adam Hall εξηγεί: «Ο Philip υπέστη έμφραγμα και λίγο μετά την άφιξή μας έπαθε καρδιακή ανακοπή. Ξεκινήσαμε αμέσως ΚΑΡΠΑ και εξειδικευμένη θεραπεία. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει σε μια ανακοπή».

Η συγκινητική συνάντηση με τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή



Μετά την επιτυχημένη αντιμετώπιση του περιστατικού, ο Philip μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο James Cook. Αφού ολοκλήρωσε τη νοσηλεία του, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην καθημερινότητά του, έχοντας πλέον αναρρώσει και απολαμβάνοντας ξανά στιγμές με την οικογένειά του.

Λίγο καιρό αργότερα, εκείνος και ο γιος του, Thomas, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ξανά τους διασώστες που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωσή του. Η επανένωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τον Philip να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε.

«Θέλω απλώς να τους ευχαριστήσω που με κράτησαν στη ζωή. Αν δεν ήταν ο γιος μου ο Thomas και το πλήρωμα του ασθενοφόρου, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα για να διηγηθώ την ιστορία μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς

Αν και συχνά συγχέονται, πρόκειται για δύο διαφορετικές επείγουσες ιατρικές καταστάσεις:

Έμφραγμα του μυοκαρδίου: Συμβαίνει όταν διακόπτεται η ροή του αίματος προς ένα τμήμα του καρδιακού μυός (π.χ. λόγω θρόμβου). Ο ασθενής έχει συνήθως τις αισθήσεις του και νιώθει έντονο πόνο ή πίεση στο στήθος.

Καρδιακή ανακοπή: Συμβαίνει όταν η καρδιά σταματά ξαφνικά να χτυπά και να διοχετεύει αίμα στο σώμα. Ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του και σταματά να αναπνέει κανονικά.

Προσοχή: Ένα έμφραγμα μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή (λόγω κοιλιακής μαρμαρυγής), γι’ αυτό η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η γνώση Πρώτων Βοηθειών / ΚΑΡΠΑ σώζουν ζωές.