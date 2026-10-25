Άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της προπόνησης – «Αυτή η απόφαση μου έσωσε τη ζωή», αποκαλύπτει ο 40χρονος

Ένας 40χρονος δρομέας κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ομαδικής προπόνησης, παρότι θεωρούσε ότι ήταν υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση. Η άμεση κινητοποίηση των συναθλητών του, που εφάρμοσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και εξασφάλισαν απινιδωτή, αποδείχθηκε καθοριστική για την επιβίωσή του. Ο Chris Poole νοσηλεύτηκε για σχεδόν 50 ημέρες, ενώ η διάγνωση της οξείας μυοκαρδίτιδας άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του.

Άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της προπόνησης: «Αυτή η απόφαση μου έσωσε τη ζωή»

Ο 40χρονος Chris Poole θεωρούσε τον εαυτό του απολύτως υγιή και γυμνασμένο. Προπονούνταν τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετούς ημιμαραθωνίους και δύο πλήρεις μαραθωνίους.

Κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης με την ομάδα του, τους Redway Runners, ο άνδρας ξαφνικά κατέρρευσε. «Την μία στιγμή περίμενα να ξεκινήσει η προπόνηση και την αμέσως επόμενη ξύπνησα στο νοσοκομείο μετά από μέρες», αναφέρει ο ίδιος. «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα, κανέναν πόνο – απολύτως τίποτα. Είναι τρομακτικό να σου περιγράφουν τι συνέβη ενώ δεν είχες τις αισθήσεις σου».

Ο Chris, που εργάζεται ως μηχανικός ασφαλείας, μόλις είχε επιστρέψει από διακοπές και σκεφτόταν να ακυρώσει την προπόνηση λόγω κόπωσης. Τελικά πείστηκε από τη σύζυγό του να πάει — μια απόφαση που, όπως δηλώνει τώρα, του έσωσε τη ζωή.

Η ταχύτητα αντίδρασης των παρευρισκόμενων υπήρξε καθοριστική, καθώς ο επικεφαλής της ομάδας, έχοντας παρακολουθήσει πρόσφατα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, ξεκίνησε αμέσως θωρακικές συμπιέσεις (ΚΑΡΠΑ), ενώ άλλα μέλη κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, ένας δρομέας έσπευσε σε κοντινό γυμναστήριο για να φέρει έναν εξωτερικό απινιδωτή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ασθενοφόρο και ελικόπτερο έφτασαν στο σημείο. Αφού οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και ηλεκτρικές απινιδώσεις, ο Chris διακομίστηκε στο νοσοκομείο John Radcliffe της Οξφόρδης, όπου νοσηλεύτηκε για σχεδόν 50 ημέρες, περνώντας ένα μέρος αυτού του διαστήματος σε τεχνητό κώμα.

Εντός λίγων λεπτών έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο και ελικόπτερο. Μετά από ΚΑΡΠΑ και ηλεκτροσόκ, ο Chris μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο John Radcliffe της Οξφόρδης, όπου παρέμεινε για σχεδόν 50 ημέρες, τμήμα των οποίων σε τεχνητό κώμα.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε από οξεία μυοκαρδίτιδα, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανεπάρκεια. Χωρίς κανένα προηγούμενο ιστορικό καρδιακών ενοχλήσεων, ο Chris ζει πλέον με εμφυτεύσιμο απινιδωτή (ICD) και λαμβάνει εφ’ όρου ζωής φαρμακευτική αγωγή.

Η δύσκολη πορεία προς την αποκατάσταση



Ο Chris επέστρεψε στο σπίτι του στα τέλη Μαρτίου, έχοντας λάβει άδεια μόνο για ήπιους περιπάτους. Εκτός από τη σωματική ανάρρωση, έπρεπε να αντιμετωπίσει και τις ψυχολογικές συνέπειες της περιπέτειας που πέρασε. «Το τρέξιμο με βοηθούσε να διαχειρίζομαι το άγχος, να χαλαρώνω και να κοινωνικοποιούμαι. Χάνοντάς το, ένιωσα σαν να έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου. Είμαι ευγνώμων που επέζησα, αλλά τώρα μαθαίνω ξανά να ζω», αναφέρει. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκαταλείπει την ελπίδα να επιστρέψει κάποια στιγμή στον μαραθώνιο.

Γιατί κάθε λεπτό μετράει στην ανακοπή καρδιάς

Σύμφωνα με στοιχεία του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς (British Heart Foundation – BHF), λιγότεροι από 1 στους 10 ασθενείς επιβιώνουν από εξωνοσοκομειακή ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή μπορούν να υπερδιπλασιάσουν τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ο Simon Dunn, στέλεχος του BHF, τονίζει: «Η ιστορία του Chris υπενθυμίζει ότι η ανακοπή καρδιάς μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε νέους, γυμνασμένους και υγιείς ανθρώπους. Κάθε λεπτό χωρίς ΚΑΡΠΑ και απινίδωση μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης».

Ο Chris απευθύνει έκκληση σε οργανισμούς, γυμναστήρια και πολίτες να καταγράφουν τους διαθέσιμους απινιδωτές στα επίσημα μητρώα και να εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες.