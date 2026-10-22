Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε 68 κιλά για να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει αστυνομικός

Μερικές φορές, μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή ξεκινά από μια απλή απόφαση. Για έναν, η επιθυμία να γίνει αστυνομικός αποτέλεσε το κίνητρο για να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να χάσει 68 κιλά μέσα σε ενάμιση χρόνο. Σήμερα, υπηρετεί ως αστυνομικός, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει έναν σημαντικό προσωπικό στόχο σε πραγματικότητα.

Πώς η αποφασιστικότητα και η σκληρή προπόνηση άλλαξαν τη ζωή ενός πρώην διασώστη

Θα μπορούσε ένας άνδρας που ζύγιζε περισσότερα από 140 κιλά να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει αστυνομικός; Αυτό ήταν το ερώτημα που απασχολούσε τον Devin Itzkowitz πριν από περίπου πέντε χρόνια. Γνώριζε ότι για να πετύχει τον στόχο του, θα έπρεπε να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του και να χάσει αρκετό βάρος.

«Συνειδητοποίησα ότι πλησίαζα τα 24 και δεν ήμουν ικανοποιημένος ούτε με την επαγγελματική μου πορεία ούτε με το σημείο στο οποίο βρισκόμουν στη ζωή μου, αλλά ούτε και με το πώς ένιωθα», ανέφερε.

Τότε εργαζόταν ως διασώστης (EMT), ωστόσο ένιωθε ότι χρειαζόταν μια ουσιαστική αλλαγή. Όπως περιέγραψε, μια φαινομενικά συνηθισμένη στιγμή στάθηκε αφορμή για να πάρει την απόφαση να αλλάξει πορεία.

«Θυμάμαι ότι περίμενα στην ουρά ενός drive-thru για να παραγγείλω φαγητό, όταν ξαφνικά αποφάσισα ότι δεν ήθελα τελικά αυτό που σκόπευα να πάρω. Έφυγα από την ουρά και επέστρεψα στο σπίτι», θυμήθηκε.

Η εκπαίδευση και η εντυπωσιακή μεταμόρφωση

Αμέσως μετά, ο Itzkowitz επικοινώνησε για βοήθεια με τον Kevin Barry, συνταξιούχο υποδιοικητή της Αστυνομίας της Πολιτείας του Ροντ Άιλαντ. Ο Barry είναι ο ιδρυτής του Fit2Serve, ενός προγράμματος εντατικής εκπαίδευσης για όσους φιλοδοξούν να στελεχώσουν τα σώματα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική, διασώστες και στρατό).

Ο Itzkowitz παραδέχτηκε ότι η προπόνηση δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχε βιώσει στο παρελθόν: «Καθώς οδηγούσα για το σπίτι, δεν ένιωθα τα χέρια μου. Αναρωτιόμουν συχνά: “Τι κάνω;”»

Ωστόσο, αρνήθηκε να τα παρατήσει. «Είχα ένα μικρό χρονικό παράθυρο για να προλάβω τις εξετάσεις της Ακαδημίας (Rhode Island Municipal Police Training Academy). Μου πήρε μόλις ενάμιση χρόνο για να χάσω 68 κιλά».

Η επικίνδυνη αποστολή που ανέδειξε την ετοιμότητά του ως αστυνομικού

Ο Itzkowitz εισήχθη στην Αστυνομική Ακαδημία τον Ιανουάριο του 2023 και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του το ίδιο καλοκαίρι. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από το Αστυνομικό Τμήμα του Little Compton, ενώ αργότερα μετακινήθηκε στο τμήμα του Burrillville. Εκεί, στις 3 Ιουλίου 2025, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο περιστατικό, στο οποίο η εκπαίδευση και η ετοιμότητά του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές.

Ο αστυνομικός ήταν μεταξύ εκείνων που κλήθηκαν να διερευνήσουν αναφορές για πυροβολισμούς σε κατοικία στην οδό Tarkiln. Σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα που έφερε στη στολή του, ένας ύποπτος φέρεται να έστρεψε ένα γεμάτο πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών προς το πρόσωπο μιας συναδέλφου του, τη στιγμή που εκείνη χτύπησε την πόρτα του σπιτιού.

«Κατάφερα να ακινητοποιήσω τον ύποπτο με ασφάλεια και να τον συλλάβω», ανέφερε ο Itzkowitz. Όπως πρόσθεσε, η συνάδελφός του συνέβαλε καθοριστικά στο περιστατικό, καταφέρνοντας να αφοπλίσει τον άνδρα.

«Ζω τη ζωή που πάντα ήθελα»

Ο Kevin Barry, μιλώντας στο 12 News, ανέφερε ότι η επιτυχία του Itzkowitz δεν τον εξέπληξε, καθώς είχε αντιληφθεί από νωρίς την αποφασιστικότητα και την επιμονή του. «Διέκρινα μέσα του μια ισχυρή θέληση. Ήξερα ότι η διαδρομή δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ήμουν βέβαιος πως δεν θα εγκατέλειπε την προσπάθεια», δήλωσε.

Σήμερα, ο Itzkowitz αισθάνεται πως έχει καταφέρει να διαμορφώσει τη ζωή που επιθυμούσε. Όπως εξήγησε, βασικό του κίνητρο ήταν να μη φτάσει κάποτε στο τέλος της ζωής του κοιτάζοντας πίσω μετανιωμένος για όσα δεν τόλμησε να προσπαθήσει.

Προσοχή: Η ιστορία του Devin Itzkowitz αναδεικνύει τη σημασία του να θέτουμε στόχους και να εργαζόμαστε με συνέπεια για την επίτευξή τους. Ωστόσο, η σημαντική απώλεια βάρους απαιτεί υπομονή, σωστό σχεδιασμό και προσοχή στην υγεία. Εάν επιθυμείτε να χάσετε βάρος, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να ακολουθήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Στόχος δεν είναι μόνο η αλλαγή του αριθμού στη ζυγαριά, αλλά η σταδιακή και ασφαλής βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της συνολικής υγείας.