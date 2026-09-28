Άνδρας έχασε 19 κιλά σε 5 μήνες παρά τη χρόνια φλεγμονή – Τι άλλαξε στην διατροφή του

Η απώλεια βάρους μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητική όταν συνδυάζεται με χρόνια προβλήματα υγείας, σωματικούς περιορισμούς και μια απαιτητική καθημερινότητα. Ένας άνδρας κατάφερε να χάσει 19 κιλά μέσα σε πέντε μήνες, εστιάζοντας κυρίως σε απλές αλλαγές στην διατροφή του.

«Έκοψα τον καφέ και το λευκό ρύζι»: Πώς ένας 40χρονος έχασε 19 κιλά σε 5 μήνες παρά τη χρόνια φλεγμονή

Για τον Ganapathy Subramanian, η απώλεια βάρους σήμαινε την αλλαγή συνηθειών δεκαετιών, τη διαχείριση μιας απαιτητικής εργασίας και την αντιμετώπιση σωματικών περιορισμών που καθιστούσαν την γυμναστική σχεδόν αδύνατη.

Το να αποχωριστεί κανείς τον καφέ και το λευκό ρύζι δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα όταν αποτελούν σταθερές συνήθειες της διατροφής του εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια. Εξίσου δύσκολο μπορεί να είναι και να εντάξει το περπάτημα μετά τα γεύματα στην καθημερινότητά του, όταν ακόμη και η πιο ήπια μορφή άσκησης μοιάζει απαιτητική.

Για τον 40χρονο Ganapathy Subramanian, ο οποίος εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία αυτοκινήτων στην Τσενάι της Ινδίας, η απώλεια βάρους δεν ήταν απλώς θέμα μιας απόφασης να αλλάξει διατροφή ή να περάσει περισσότερες ώρες στο γυμναστήριο. Χρειάστηκε να επανεξετάσει συνήθειες που είχαν διαμορφωθεί μέσα σε δεκαετίες, να αντιμετωπίσει ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα και, κυρίως, να λάβει υπόψη έναν οργανισμό που είχε ήδη επιβαρυνθεί από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με βάρος 107 κιλά και ύψος 1,67 μ., ερχόταν αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός επιβαρυμένου τρόπου ζωής, αλλά και με το ιστορικό παλαιότερων χειρουργικών επεμβάσεων που έκαναν τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Μιλώντας για τις πρώτες του δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο Ganapathy ανέφερε: «Μετά από 35 χρόνια καθημερινής κατανάλωσης καφέ και λευκού ρυζου, η αντικατάστασή τους με δημητριακά ολικής αλέσεως ήταν μια τεράστια πρόκληση. Δεν ήμουν σίγουρος για το πώς θα αντιδρούσε το σώμα μου σε μια τόσο δραστική αλλαγή. Αλλά και το περπάτημα μετά το φαγητό έμοιαζε με μια αληθινή μάχη».

Ο άνδρας είχε χειρουργηθεί στο παρελθόν για αφαίρεση πέτρας από την ουροφόρο οδό, ενώ είχε υποστεί και συντριπτικό κάταγμα κνήμης που απαίτησε την τοποθέτηση λάμας. Αυτοί οι σωματικοί περιορισμοί καθιστούσαν τη γυμναστική εξαιρετικά δύσκολη. Όταν ξεκίνησε να αλλάζει την διατροφή του, υπέφερε από χρόνια φλεγμονή, διατροφικές ελλείψεις, υψηλή χοληστερίνη και μια μόνιμη αίσθηση κόπωσης.

Σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών που τον ανέλαβε, ο στόχος της απώλειας βάρους επικεντρώθηκε στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και τη μείωση του σπλαχνικού λίπους, παράλληλα με τη συνολική βελτίωση των δεικτών υγείας και της ενέργειάς του.

Όταν η αυξημένη σωματική δραστηριότητα δεν είναι εφικτή

Για ανθρώπους με ιστορικό χειρουργείων ή σωματικούς περιορισμούς, η κλασική συμβουλή «γυμνάσου περισσότερο» δεν είναι πάντα εφαρμόσιμη. Η Dr. Neha Shah, ειδικός στην παχυσαρκία και την απώλεια βάρους (Co-Founder του The Good Weight), εξηγεί ότι τα προγράμματα αδυνατίσματος πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

«Αυτό είναι κάτι που συναντάμε πολύ συχνότερα απ’ όσο νομίζει ο κόσμος. Έρχεται στο ιατρείο κάποιος μετά από αρθροπλαστική γόνατος ή σπονδυλοδεσία, και κάθε γιατρός πριν από μένα του έχει πει το ίδιο πράγμα: “κινήσου περισσότερο, φάε λιγότερο”. Σωστό θεωρητικά, αλλά η αυξημένη κίνηση δεν είναι εφικτή γι’ αυτόν τον άνθρωπο τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, αλλάζω εντελώς τη στρατηγική. Σταματάμε να αντιμετωπίζουμε τη γυμναστική ως τον κύριο μοχλό απώλειας βάρους, γιατί απλά δεν είναι – τουλάχιστον όχι για τη δική του περίπτωση», αναφέρει η ειδικός.

Πώς έχασε βάρος αλλάζοντας τη σχέση του με το φαγητό

Μετά από δεκαετίες σταθερών διατροφικών συνηθειών, ο Ganapathy έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το φαγητό.

Η Dr. Neha επισημαίνει: «Η πρόσληψη πρωτεΐνης γίνεται καθοριστική. Το timing των γευμάτων αποκτά τεράστια σημασία. Ορισμένες φορές χρησιμοποιούμε και φαρμακευτική υποστήριξη όπου κρίνεται απαραίτητο. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας ή μια έτοιμη συνταγή. Απαιτείται χρόνος, εξατομίκευση και μεγάλη υπομονή τόσο από εμάς όσο και από τον ασθενή».

Ο ίδιος άρχισε να τρέφεται πιο συνειδητά: «Ξεκίνησα να εφαρμόζω την ενσυνείδητη διατροφή (mindful eating). Φρόντιζα τα γεύματά μου να έχουν τα σωστά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και πρωτεΐνες. Ο έλεγχος των μερίδων ήρθε φυσικά. Το ινδικό τυρί paneer έγινε μέρος της καθημερινότητάς μου, ενώ οι λιγούρες –ειδικά μετά την επιστροφή από το γραφείο– εξαφανίστηκαν».

Καθώς οι μήνες περνούσαν, ο Ganapathy άρχισε να παρατηρεί αλλαγές που δεν είχαν να κάνουν μόνο με την ένδειξη της ζυγαριάς. «Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο δεν ήταν ο αριθμός στη ζυγαριά, αλλά το πόσο πιο ελαφρύς και δραστήριος ένιωθα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, τα ρούχα μου άρχισαν να είναι πιο χαλαρά στη μέση και διαπίστωσα ότι δεν βασιζόμουν πλέον στον καφέ για να βγάλω τη μέρα μου», εξομολογείται.

Η προσέγγισή του στο φαγητό άλλαξε ριζικά. Αντί να επικεντρώνεται μόνο στους περιορισμούς, έδωσε έμφαση στη θρεπτική αξία και την ποιότητα των γευμάτων του. Ακόμα και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, επέλεξε την πειθαρχία αντί για τους υπερβολικούς απαγορευτικούς κανόνες.

«Δεν ήθελα να έχω cheat days. Τις ημέρες που είχαμε κάποια κοινωνική υποχρέωση ή ταξίδι, φρόντιζα η κατανάλωση λευκού ρυζιού και γλυκών να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Η προσοχή μου ήταν στραμμένη στα λαχανικά και στο περπάτημα».

Σπλαχνικό λίπος: Ο δείκτης που μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τα κιλά

Για τη Dr. Neha Shah, η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αρκεί για να δείξει αν η απώλεια βάρους έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της υγείας. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους με ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων ή σωματικούς περιορισμούς, ο στόχος δεν μπορεί να είναι απλώς η μείωση του αριθμού των κιλών, αλλά η συνολική βελτίωση της μεταβολικής και σωματικής τους κατάστασης.

«Ο αριθμός των κιλών που χάνονται στη ζυγαριά είναι ίσως το λιγότερο χρήσιμο στοιχείο που εξετάζω πλέον. Το εννοώ», εξηγεί. Όπως περιγράφει, έχει συναντήσει ασθενείς που έχασαν τέσσερα κιλά και ένιωθαν αισθητά καλύτερα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι είχε μειωθεί και το σπλαχνικό λίπος.

Πρόκειται για το λίπος που συσσωρεύεται γύρω από ζωτικά όργανα, όπως το ήπαρ και το πάγκρεας, και συνδέεται με μεταβολικές επιβαρύνσεις, μεταξύ άλλων με την αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. «Αυτό είναι το λίπος που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη μεταβολική υγεία», επισημαίνει η ειδικός, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική πρόοδος δεν αποτυπώνεται πάντοτε στον αριθμό που δείχνει η ζυγαριά.

Ρεαλιστικοί στόχοι για μακροπρόθεσμη επιτυχία

Για κάποιον που κάνει μια νέα αρχή μετά από χρόνια επιβαρυντικών συνηθειών ή έχοντας να αντιμετωπίσει σωματικούς περιορισμούς, το «ταξίδι» της απώλειας βάρους δεν ακολουθεί πάντα την παραδοσιακή ιδέα των εντατικών προπονήσεων και των αυστηρών προγραμμάτων διατροφής.

Πολλές φορές, η πιο βιώσιμη μεταμόρφωση ξεκινά όταν κατανοήσουμε τι μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει το σώμα και ο τρόπος ζωής του κάθε ατόμου.

Προσοχή: Η περίπτωση του Ganapathy αποτελεί μια προσωπική εμπειρία απώλειας βάρους και δεν σημαίνει ότι η ίδια προσέγγιση είναι κατάλληλη ή ασφαλής για όλους. Οι διατροφικές ανάγκες και οι δυνατότητες άσκησης διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, χρόνια νοσήματα ή ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων. Πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, την άσκηση ή το βάρος, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πλάνο.