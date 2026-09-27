Γυναίκα πίστευε ότι υπέφερε από απλή δυσπεψία – Το απρόσμενο σύμπτωμα πριν από τη διάγνωση του καρκίνου

Ένας ξαφνικός και έντονος πόνος στην κοιλιά ήταν το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά για μια 47χρονη γυναίκα, η οποία αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για μια απλή δυσπεψία. Όταν, όμως, ο πόνος έγινε εντονότερος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, οι εξετάσεις οδήγησαν στην διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών σταδίου 3. Η ίδια μιλάει για την περιπέτεια με την υγεία της τονίζοντας την σημασία της προσοχής σε επίμονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα.

Γυναίκα πίστευε ότι ο ξαφνικός πόνος στο στομάχι ήταν από δυσπεψία – Τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο

Μια γυναίκα περιγράφει το ένα και μοναδικό σύμπτωμα που εμφανίστηκε «από το πουθενά» πριν διαγνωστεί με καρκίνο.

Η Cathy Brockhoff, μια 47χρονη βοηθός εκπαιδευτικού από το Κόραμ της Νέας Υόρκης, ξύπνησε ένα πρωί με έναν έντονο πόνο στο στομάχι. Υπέθεσε ότι επρόκειτο για μια απλή δυσπεψία. Όμως, ο πόνος επιδεινώθηκε τόσο πολύ που πονούσε ακόμα και όταν ξάπλωνε. Εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα κατάλαβε ότι μπορεί να είναι κάτι σοβαρό και ζήτησε από τον σύζυγό της να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Μετά από σειρά εξετάσεων, ο υπέρηχος στον οποίο υποβλήθηκε αποκάλυψε μια μάζα στην ωοθήκη της. Η διάγνωση ήταν καρκίνος των ωοθηκών σταδίου 3. «Όλα συνέβησαν πραγματικά από το πουθενά. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μου συνέβαινε», δήλωσε η ίδια. «Ακόμα και σήμερα, τρία χρόνια μετά, δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει όταν ακούω τις λέξεις “καρκίνος των ωοθηκών”. Είναι μια διάγνωση που εξακολουθεί να με συγκλονίζει. Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται: “Πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό σε εμένα;”. Ακόμα και τώρα, κάποιες φορές νιώθω σαν όλη αυτή η περιπέτεια να μην ήταν πραγματική».

Η Brockhoff παραδέχτηκε ότι ο καρκίνος των ωοθηκών ήταν εντελώς απρόσμενος, καθώς δεν είχε οικογενειακό ιστορικό, ενώ ο ογκολογικός γενετικός έλεγχος δεν είχε δείξει αυξημένο κίνδυνο.

Γιατί η περίπτωσή της αποτελεί «καμπανάκι κινδύνου»

Η Dr. Antoinette Sakaris, γυναικολόγος-ογκολόγος στο Northwell South Shore University Hospital της Νέας Υόρκης, η οποία ανέλαβε τη θεραπεία της Brockhoff, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιοποίησης της περίπτωσής της, καθώς πρόκειται για μια ασθενή «σαφώς νεότερη» από την ηλικία στην οποία εμφανίζεται συνήθως η συγκεκριμένη νόσος. Κατά κανόνα, η νόσος διαγιγνώσκεται σε γυναίκες ηλικίας 63 ετών και άνω.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, χιλιάδες γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με τη νόσο, η οποία συχνά δεν παρουσιάζει πρώιμα σημάδια. Μέχρι την εμφανιση των πρώτων συμπτωμάτων, ο καρκίνος βρίσκεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο.

Ύποπτα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών

Ορισμένα από τα συμπτώματα της νόσου είναι τα εξής:

Πόνο, πρήξιμο ή αίσθημα πίεσης στην κοιλιά ή την πύελο (λεκάνη)

Ξαφνική ή συχνή επιθυμία για ούρηση

Δυσκολία στη λήψη τροφής ή γρήγορο αίσθημα πληρότητας/κορεσμού

Ψηλαφητή μάζα στην περιοχή της πυέλου

Γαστρεντερολογικές διαταραχές, όπως φούσκωμα, αέρια ή δυσκοιλιότητα

Η μάχη με τον καρκίνο και η θεραπεία

Μετά τη διάγνωση, η Brockhoff υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, της μήτρας, των ωοθηκών και ενός τμήματος του παχέος εντέρου που είχε επηρεαστεί. Στη συνέχεια, ακολούθησε έξι κύκλους χημειοθεραπείας και στοχευμένης θεραπείας.

Τον φετινό Οκτώβριο συμπληρώνονται τρία χρόνια χωρίς καμία ένδειξη υποτροπής της νόσου στις εξετάσεις της.

Η 47χρονη αναφέρει ότι σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και καλεί τις γυναίκες να ακούν τα μηνύματα που τους στέλνει το σώμα τους και να μην αμελούν την υγεία τους.

«Με τη δουλειά και την ανατροφή των παιδιών, δεν βρίσκουμε πάντα τον χρόνο να αναρωτηθούμε: “Έχω αυτόν τον πόνο στο στομάχι εδώ και τέσσερις ημέρες”», ανέφερε. «Νιώθω ότι συνεχώς βρίσκουμε δικαιολογίες ή αναβάλλουμε πράγματα, επειδή είμαστε διαρκώς απασχολημένοι και τρέχουμε από τη μία υποχρέωση στην άλλη. Πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό».