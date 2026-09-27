H καταιγίδα Nor’easter σαρώνει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ: Ένας νεκρός στο Μπρούκλιν και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων – Προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καταστάσεις

Στο στόχαστρο της καταιγίδας Nor’easter βρέθηκε η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια και οι Aρχές προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε δέντρο που κόπηκε από τους θυελλώδεις ανέμους.

Χιλιάδες σπίτια δίχως ρεύμα

Μέχρι το πρωί της Κυριακής (27/09) σχεδόν 80.000 πολίτες στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τη Μασαχουσέτη, το Ρόουντ Άιλαντ και την Πενσιλβάνια έμειναν δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Η καταιγίδα, γνωστή ως Nor’easter, λόγω των βορειοανατολικών ανέμων που τη συνοδεύουν, συνέχισε να επηρεάζει τις ακτές του βόρειου Ατλαντικού και της νότιας Νέας Αγγλίας.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες»

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία πλήττει ιδιαίτερα τις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Λονγκ Άιλαντ. «Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όποιος πάει μέσα ή κοντά στο νερό αυτό το Σαββατοκύριακο κυριολεκτικά διακινδυνεύει τη ζωή του», δήλωσε.

Έως 15 εκατοστά η βροχή στο Λονγκ Άιλαντ

Στο Λονγκ Άιλαντ αναμένονται έως και 15 εκατοστά βροχής τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σημαντικές παράκτιες πλημμύρες. «Αναμένουμε κύματα ύψους έως και 6 μέτρων σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε η Χόκουλ.

🇺🇸🌊🚨 SEVERE FLOODING: Homes were surrounded by floodwater in Wildwood, New Jersey, as a powerful nor’easter battered the Jersey Shore. Footage shows streets flooded and water reaching properties across the coastal community.#NewJersey #Wildwood #Flooding #NorEaster #Weather pic.twitter.com/FQH52Qo3J1 — Angola Pulse (@angolapulse) September 27, 2026

«Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απαραίτητο»

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ προειδοποίησε για σοβαρές παράκτιες πλημμύρες σε πολλαπλούς κύκλους υψηλής παλίρροιας, καθώς η κακοκαιρία συμπίπτει με την περίοδο μετά την πανσέληνο.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κάλεσε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου και του κινδύνου πτώσης καλωδίων ηλεκτροδότησης. «Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απαραίτητο», ανέφερε.

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή, με 171 ακυρώσεις να αφορούν μόνο το αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι JetBlue, United και American, εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, επιτρέποντας στους επιβάτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη συνέστησαν στα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τη Γενική Συνέλευση να απομακρύνουν τον εξοπλισμό μετάδοσης από τον εξωτερικό χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ακυρώθηκαν μεγάλα φεστιβάλ

Η κακοκαιρία οδήγησε στην ακύρωση και σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως τα φεστιβάλ Global Citizen και All Things Go στη Νέα Υόρκη, καθώς και το Oceans Calling στο Μέριλαντ. «Η ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητα. Είναι η πρώτη φορά στα 14 χρόνια που χρειάστηκε να ακυρώσουμε την εκδήλωση», ανέφεραν οι διοργανωτές του Global Citizen, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Σέντραλ Παρκ με τη συμμετοχή των Λένι Κράβιτζ, Λόριν Χιλ, Αλίσια Κις, καθώς και των Λέινι Γουίλσον και Σαμπουζί. Περίπου 13 εκατοστά βροχής προβλέπονταν σε περιοχές της Μασαχουσέτης, μεταξύ άλλων και στη Βοστώνη, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από έναν μήνα βροχοπτώσεων. Ακυρώθηκαν επίσης οι συναυλίες του Βρετανού τραγουδιστή Εντ Σίραν στην περιοχή της Βοστώνης, καθώς στην ακτογραμμή της Νέας Αγγλίας καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφτασαν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα.