Νέο πρόβλημα στο λογισμικό του 737 MAX της Boeing – Τι απαντά η εταιρεία

Η αμερικανική εταιρεία Boeing ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα νέο πρόβλημα στο λογισμικό του αεροσκάφους 737 MAX, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον αυτόματο πιλότο σε συγκεκριμένο σενάριο προσγείωσης. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις και ετοιμάζει ενημέρωση λογισμικού για την οριστική διόρθωση, ενώ το 737 MAX έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρές κρίσεις λόγω προβλημάτων λογισμικού και ποιότητας κατασκευής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

BOEING
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του επιβατικού αεροσκάφους 737 MAX, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης το Σάββατο (25/09).
  • Το πρόβλημα μπορεί να αφήσει τους χειριστές αβοήθητους από τον αυτόματο πιλότο σε σενάριο προσγείωσης, με την εταιρεία να ετοιμάζει ενημέρωση λογισμικού για τη διόρθωσή του.
  • Το 737 MAX έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρές κρίσεις, όπως οι θανατηφόρες συντριβές του 2018 και 2019 και η αποκόλληση πόρτας τον Ιανουάριο του 2024.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αμερικανική εταιρεία Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του εξαιρετικά διαδεδομένου επιβατικού αεροσκάφους  737 MAX, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης το Σάββατο (25/09).

Πακιστάν: Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους Boeing 737-400 που αγνοείτο – ΦΩΤΟ

Το πρόβλημα μπορεί δυνητικά να αφήσει τους χειριστές αβοήθητους από τον αυτόματο πιλότο σε συγκεκριμένο σενάριο προσγείωσης, έπειτα από εγκατάλειψη προσπάθειας προσεδάφισης, εξήγησε. Διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες διαδικασίες, προσθέτοντας ότι ετοιμάζει ενημέρωση λογισμικού για να διορθωθεί το πρόβλημα οριστικά.

Άγνωστο πόσα από τα 2.000 και πλέον 737 MAX που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα σε αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα.

Το λογισμικό του συγκεκριμένου μοντέλου αεροσκάφους βύθισε την Boeing στη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της, αφού δυο ολοκαίνουργια δείγματα συνετρίβησαν τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 346 άνθρωποι.

Εμπορικός πόλεμος: Ένα Boeing 737 MAX επέστρεψε στις ΗΠΑ από την Κίνα λόγω των δασμών – Ανησυχία για νέα κρίση στις παραδόσεις αεροσκαφών

Η αιτία των τραγωδιών αυτών ήταν το MCAS, μέρος του λογισμικού εμπνευσμένο από στρατιωτικές εφαρμογές της Boeing, εγκατεστημένο εν αγνοία των πιλότων και σχεδιασμένο για να βοηθά τους χειριστές να αποφεύγουν απώλεια στήριξης — πλην όμως επενέβαινε πολύ επιθετικά υπό συγκεκριμένες περιστάσεις κι έπαιρνε δεδομένα από μόνο έναν αισθητήρα, που μπορούσε να παγώσει πάνω από συγκεκριμένο ύψος. Οι πιλότοι των δυο μοιραίων αεροπλάνων δεν μπόρεσαν να το απενεργοποιήσουν έγκαιρα. Εξαιτίας της δυσλειτουργίας, που εντέλει η Boeing παραδέχτηκε, αναγκάστηκε να καθηλώσει τα αεροσκάφη του τύπου στο έδαφος για καιρό.

Το 737 MAX αντιμετώπισε κι άλλα προβλήματα. Τον Ιανουάριο του 2024, πόρτα και μέρος της ατράκτου αποκολλήθηκε από σχεδόν ολοκαίνουργιο αεροσκάφος κατά τη φάση της ανόδου μετά την απογείωση στις ΗΠΑ, εγείροντας αμφιβολίες για τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ