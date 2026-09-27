Συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη – Στο αυτοκίνητό του είχε αστυνομικό εξοπλισμό και ασυρμάτους

Ένας 45χρονος συνελήφθη στην Περαία Θεσσαλονίκης, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στο αυτοκίνητό του αστυνομικός εξοπλισμός, ασύρματοι – εκ των οποίων ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – και άλλα αντικείμενα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 45χρονος στην Περαία Θεσσαλονίκης, καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκε αστυνομικός εξοπλισμός και ασύρματοι κατά τη διάρκεια ελέγχου.
  • Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν 3 ασύρματοι επικοινωνίας (ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής), εξοπλισμός με σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ) και 4 φάροι με μαγνήτη.
  • Επίσης, βρέθηκαν χειροπέδες, κουκούλα fullface, αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και κάρτες ιδιωτικού φύλακα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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Και τι δεν βρέθηκε στο αυτοκίνητο ενός 45χρονου στην Περαία της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Ασύρματοι, αστυνομικός εξοπλισμός και φάροι…

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, βρέθηκαν στο εσωτερικό του

  • 3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
  • Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)
  • 4 φάροι με μαγνήτη,
  • 1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,
  • 1 θήκη με χειροπέδες,
  • 1 κουκούλα τύπου fullface,
  • 1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και
  • 1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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