Συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη – Στο αυτοκίνητό του είχε αστυνομικό εξοπλισμό και ασυρμάτους

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Και τι δεν βρέθηκε στο αυτοκίνητο ενός 45χρονου στην Περαία της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Ασύρματοι, αστυνομικός εξοπλισμός και φάροι…

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, βρέθηκαν στο εσωτερικό του

3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)

4 φάροι με μαγνήτη,

1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,

1 θήκη με χειροπέδες,

1 κουκούλα τύπου fullface,

1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και

1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.