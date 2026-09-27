Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα – Δείτε εικόνες

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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας στα Χανιά, σε έναν 21χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (26/09) παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, ο 21χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, περίπου μια ώρα μετά το τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υπεβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Πλέον, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του.