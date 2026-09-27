Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο μήνυμα σε φαρμακείο στο Αγρίνιο – «Όσο ζω, Μαζώ»

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Έναν ξεχωριστό και συμβολικό τρόπο βρήκε φαρμακοποιός στο Αγρίνιο για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στον φωτεινό σταυρό LED που βρίσκεται έξω από το φαρμακείο, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, εμφανίστηκε η χαρακτηριστική φράση «Όσο ζω Μαζώ», ως αναφορά στον δημοφιλή τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η ιδιαίτερη αυτή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν πέρασε απαρατήρητη από τους περαστικούς, καθώς το μήνυμα στον φωτεινό σταυρό κατάφερε να συνδυάσει τον συμβολισμό με την πρακτική ενημέρωση για την εφημερία του φαρμακείου.

Με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση «Όσο ζω Μαζώ», ο φαρμακοποιός έδωσε έναν διαφορετικό τόνο σε μια συνηθισμένη ενημέρωση, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στη μνήμη του τραγουδιστή.