Πειραιάς: Συνελήφθη 43χρονος με ακατέργαστη κάνναβη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πλοίο – Έρευνες και στο σπίτι του στην Πάρο

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος συνέλαβαν στον Πειραιά έναν 43χρονο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος κατείχε πάνω από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχων σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ενώ στην κατοικία του στην Πάρο βρέθηκαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες και φαρμακευτικά σκευάσματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά ένας 43χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος κατείχε περισσότερο από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.
  • Τα ναρκωτικά, συνολικού μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.
  • Στην κατοικία του συλληφθέντος στην Πάρο εντοπίστηκαν επιπλέον ουσίες, όπως δισκία λοραζεπάμης χωρίς ιατρική συνταγή και άγνωστη λευκή κρυσταλλική ουσία.

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Στελέχη του Λιμενικού συνέλαβαν στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά έναν 43χρονο Αλβανό υπήκοο ο οποίος κατείχε περισσότερο από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

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Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/09), κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Ο σκύλος ανιχνευτής εντόπισε τα ναρκωτικά

Με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκε στην κατοχή του 43χρονου αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

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ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του συλληφθέντος στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 δισκία λοραζεπάμης χωρίς ιατρική συνταγή, 86,6 γραμμάρια άγνωστης λευκής κρυσταλλικής ουσίας, και ακόμη 20 δισκία άγνωστης χημικής προέλευσης, καθώς και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

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