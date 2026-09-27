Πειραιάς: Συνελήφθη 43χρονος με ακατέργαστη κάνναβη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πλοίο – Έρευνες και στο σπίτι του στην Πάρο

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Στελέχη του Λιμενικού συνέλαβαν στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά έναν 43χρονο Αλβανό υπήκοο ο οποίος κατείχε περισσότερο από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/09), κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Ο σκύλος ανιχνευτής εντόπισε τα ναρκωτικά

Με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκε στην κατοχή του 43χρονου αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του συλληφθέντος στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 δισκία λοραζεπάμης χωρίς ιατρική συνταγή, 86,6 γραμμάρια άγνωστης λευκής κρυσταλλικής ουσίας, και ακόμη 20 δισκία άγνωστης χημικής προέλευσης, καθώς και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.