Αττική: 49χρονος κατάπιε ναρκωτικά μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς – Πουλούσε ηρωίνη και σε λιμενικό

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν ένας 49χρονος διακινητής ηρωίνης στην Αττική και ένας Λιμενικός, πελάτης του, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Ο 49χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, με τις αγοραπωλησίες να γίνονται καθ’ όλο το 24ωρο, συχνά με χρήση αργκό.
  • Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, ναρκωτικά δισκία, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθησαν ένας 49χρονος που διακινούσε ηρωίνη στην Αττική, καθώς και ένας λιμενικός που ήταν πελάτης του, το πρωί της Τρίτης (02/12) από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν για –κατά περίπτωση– παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα.

Ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών ο 49χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα, ενώ οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλο το 24ωρο, με τις ποσότητες να παραδίδονται χέρι με χέρι εξωτερικά της πολυκατοικίας ή να τοποθετούνται στη ρόδα ή στη σέλα δίκυκλου, ιδιοκτησίας του.

Παράλληλα, προέκυψε ότι από τον 49χρονο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ο Λιμενικός, ο οποίος επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα, όπου και παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, για να μην γίνονται αντιληπτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών με τους τακτικούς πελάτες ήταν προσυμφωνημένη, ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις σε αργκό, όπως μπλούζα, εννοώντας ποσότητα ηρωίνης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης αρχικά συνελήφθη ο Λιμενικός, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 49χρονο.

Ακολούθησε και η σύλληψη του 49χρονου, ο οποίος βλέποντας τους αστυνομικούς προχώρησε στην κατάποση ποσότητας ναρκωτικής ουσίας, ώστε να μην βρεθεί στην κατοχή του, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε σθεναρά με λακτίσματα με σκοπό να διαφύγει.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους -5,16- γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -10,37- γραμμαρίων.
  • ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -2,90- γραμμαρίων,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • -3- ναρκωτικά δισκία,
  • -2- κινητά τηλέφωνα και
  • το χρηματικό ποσό των -484- ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο Λιμενικός προέβη σε τουλάχιστον -8- περιπτώσεις αγοράς ποσοτήτων ηρωίνης κατά το διάστημα από 01-11-2025 έως 02-12-2025.

Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα θεραπευτική επιλογή για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

5 σημάδια ότι έχετε παράσιτα στο έντερο – Τι να κάνετε

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή του – Ποια επιδόματα μπορεί να κατα...

Επίδομα θέρμανσης: Με ποιον τρόπο θερμαίνουν τα σπίτια τους τα νοικοκυριά – Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:54 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο 56χρονος οδηγός λεωφορείου που υπέστη ανακοπή – Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04/12) στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κο...
09:33 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με 25 εργαζόμενους εξετράπη της πορείας του 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, το πρωί της Πέμπτης (04/12), όταν λεωφορείο στο ...
08:14 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα

Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδ...
08:09 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κίνηση: Χάος στον Κηφισό έπειτα από τροχαίο, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, με την κίνηση να είναι ιδιαί...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»