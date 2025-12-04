Νέα Υόρκη: Μαγευτικά πλάνα από τη φωταγώγηση του πιο διάσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου – Στην κορυφή του ένα αστέρι Swarovski 408 κιλών

Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, φωταγωγήθηκε προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες που περίμεναν να δουν από κοντά μια από τις πιο γνωστές εορταστικές στιγμές του κόσμου.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, σύμβολο των γιορτών στη Νέα Υόρκη, άναψε τα φώτα του στο Μανχάταν, ανάμεσα σε επευφημίες κατοίκων και τουριστών από όλο τον κόσμο.

Το φετινό επιβλητικό έλατο φωτίζεται από περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED λαμπάκια και στην κορυφή του δεσπόζει ένα αστέρι Swarovski βάρους 408 κιλών.

«Από τότε που είδα το Home Alone 2, ήθελα να δω το δέντρο του Rockefeller», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από τη Βρετανία για να παρακολουθήσει την τελετή ως δώρο για τα 60ά της γενέθλια από την αδελφή της, Χάνα.

«Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα είναι μαγική», είπε η Χάρβεϊ στη New York Post.

Η Κέιτι Ντεμάρκο βρέθηκε επίσης εκεί μαζί με την 5χρονη κόρη της, τον σύζυγο και την πεθερά της, ταξιδεύοντας από την Κολομβία για να δουν από κοντά το φωταγωγημένο δέντρο.

«Είναι εμβληματικό. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη!», δήλωσε η Ντεμάρκο.

Η Τζάνετ Κριόγιο, συνταξιούχος δασκάλα από τον Ισημερινό που επισκεπτόταν την κόρη της, χαρακτήρισε τη στιγμή «ευλογία».

«Ήταν σαν ευλογία. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Λατρεύω τα Χριστούγεννα, είναι η αγαπημένη μου γιορτή», είπε η Κριόγιο.

Τη φετινή τηλεοπτική μετάδοση του NBC παρουσίασε η σταρ της κάντρι μουσικής Ρίμπα ΜακΕντάιρ, η οποία ανέλαβε τον ρόλο από την τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον που είχε παρουσιάσει την εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν ήταν οι Radio City Rockettes –που φέτος γιορτάζουν τα 100 τους χρόνια– καθώς και οι Μάικλ Μπούμπλε, Μαρκ Άντονι, Χάλι Μπέιλι, Γκουέν Στεφάνι και Κρίστεν Τσένογουεθ.

Το έλατο, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε από μια κατοικία στα προάστια του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.

Η ιδιοκτήτρια, Τζούντι Ρας, είπε ότι η οικογένεια δώρισε το δέντρο στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Ανέφερε ότι το δέντρο είχε φυτευτεί από τους προπαππούδες του στη δεκαετία του 1920.

«Αυτό βοηθά να γεμίσει ένα τεράστιο κενό», είπε η Ρας στο NBC πριν από την τελετή. «Μας κάνει να νιώθουμε σαν να είναι ξανά μαζί μας, φέρνοντας όλη την οικογένεια κοντά».

46 days until #Christmas! The world famous Rockefeller Center Christmas tree has arrived!! pic.twitter.com/bkO2Eh2Mx3 — Christmas Countdown (@ChrstmsCntdwn) November 9, 2025



Το δέντρο θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου μπροστά από το κτίριο Art Deco, με θέα στο διάσημο παγοδρόμιο του συγκροτήματος Rockefeller Plaza.

Στη συνέχεια θα μετατραπεί σε οικοδομικό ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Habitat for Humanity για την ανέγερση οικονομικά προσιτής κατοικίας.

✨🎄 It’s time! The Rockefeller Center Christmas Tree is lit for the season! pic.twitter.com/jvLd0tQZUa — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025



Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center τοποθετήθηκε το 1931 από εργάτες του κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι συγκέντρωσαν χρήματα για να το αγοράσουν, σε μια προσπάθεια να ανυψώσουν το ηθικό εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης.

You’re looking at the first Rockefeller Christmas tree! Erected in 1931, the 20 foot tree was purchased with money pooled by workers laboring on the construction of Rockefeller Center. This year’s tree lighting ceremony is on Wednesday, December 3 🎄 📷 Rockefeller Center pic.twitter.com/CmoV45wGTs — The New York Historical (@NYHistory) December 1, 2025



Εκείνο το πρώτο δέντρο, ένα μάλλον ταπεινό έλατο ύψους 6 μέτρων, στολίστηκε με χειροποίητα γιρλάντες που είχαν φτιάξει οι οικογένειες των εργατών. Η παράδοση καθιερώθηκε και η πρώτη επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε το 1933.