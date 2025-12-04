Νέα Υόρκη: Μαγευτικά πλάνα από τη φωταγώγηση του πιο διάσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου – Στην κορυφή του ένα αστέρι Swarovski 408 κιλών

Φωτογραφία: AP

Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, φωταγωγήθηκε προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες που περίμεναν να δουν από κοντά μια από τις πιο γνωστές εορταστικές στιγμές του κόσμου.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, σύμβολο των γιορτών στη Νέα Υόρκη, άναψε τα φώτα του στο Μανχάταν, ανάμεσα σε επευφημίες κατοίκων και τουριστών από όλο τον κόσμο.

Φωτογραφία: AP

Το φετινό επιβλητικό έλατο φωτίζεται από περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED λαμπάκια και στην κορυφή του δεσπόζει ένα αστέρι Swarovski βάρους 408 κιλών.

«Από τότε που είδα το Home Alone 2, ήθελα να δω το δέντρο του Rockefeller», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από τη Βρετανία για να παρακολουθήσει την τελετή ως δώρο για τα 60ά της γενέθλια από την αδελφή της, Χάνα.

«Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα είναι μαγική», είπε η Χάρβεϊ στη New York Post.

Η Κέιτι Ντεμάρκο βρέθηκε επίσης εκεί μαζί με την 5χρονη κόρη της, τον σύζυγο και την πεθερά της, ταξιδεύοντας από την Κολομβία για να δουν από κοντά το φωταγωγημένο δέντρο.

«Είναι εμβληματικό. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη!», δήλωσε η Ντεμάρκο.

Η Τζάνετ Κριόγιο, συνταξιούχος δασκάλα από τον Ισημερινό που επισκεπτόταν την κόρη της, χαρακτήρισε τη στιγμή «ευλογία».

«Ήταν σαν ευλογία. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Λατρεύω τα Χριστούγεννα, είναι η αγαπημένη μου γιορτή», είπε η Κριόγιο.

Φωτογραφία: AP

Τη φετινή τηλεοπτική μετάδοση του NBC παρουσίασε η σταρ της κάντρι μουσικής Ρίμπα ΜακΕντάιρ, η οποία ανέλαβε τον ρόλο από την τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον που είχε παρουσιάσει την εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν ήταν οι Radio City Rockettes –που φέτος γιορτάζουν τα 100 τους χρόνια– καθώς και οι Μάικλ Μπούμπλε, Μαρκ Άντονι, Χάλι Μπέιλι, Γκουέν Στεφάνι και Κρίστεν Τσένογουεθ.

Φωτογραφία: AP

Το έλατο, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε από μια κατοικία στα προάστια του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.

Η ιδιοκτήτρια, Τζούντι Ρας, είπε ότι η οικογένεια δώρισε το δέντρο στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Ανέφερε ότι το δέντρο είχε φυτευτεί από τους προπαππούδες του στη δεκαετία του 1920.

«Αυτό βοηθά να γεμίσει ένα τεράστιο κενό», είπε η Ρας στο NBC πριν από την τελετή. «Μας κάνει να νιώθουμε σαν να είναι ξανά μαζί μας, φέρνοντας όλη την οικογένεια κοντά».


Το δέντρο θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου μπροστά από το κτίριο Art Deco, με θέα στο διάσημο παγοδρόμιο του συγκροτήματος Rockefeller Plaza.

Στη συνέχεια θα μετατραπεί σε οικοδομικό ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Habitat for Humanity για την ανέγερση οικονομικά προσιτής κατοικίας.


Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center τοποθετήθηκε το 1931 από εργάτες του κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι συγκέντρωσαν χρήματα για να το αγοράσουν, σε μια προσπάθεια να ανυψώσουν το ηθικό εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης.


Εκείνο το πρώτο δέντρο, ένα μάλλον ταπεινό έλατο ύψους 6 μέτρων, στολίστηκε με χειροποίητα γιρλάντες που είχαν φτιάξει οι οικογένειες των εργατών. Η παράδοση καθιερώθηκε και η πρώτη επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε το 1933.

06:47 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σε «πολική δίνη» οι ΗΠΑ – Οι χιονοθύελλες προκαλούν ακραία ατυχήματα

Σε πολική δίνη με θερμοκρασίες ως και 20 βαθμούς χαμηλότερες από το φυσιολογικό για την εποχή ...
06:39 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθε...
06:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των παιδιών στην Ουκρανία – Στήριξη από την Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, το Ψήφισμα A/E...
06:23 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα – Ρωσία – Ιράν: Με κοινή επιστολή στον ΟΗΕ απορρίπτουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Με επιστολή που διαβιβάστηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία απ...
