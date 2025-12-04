ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν και Κάγια Κάλας αποστασιοποιούνται από το σκάνδαλο απάτης – Τα ερωτήματα για τις δράσεις της EEAS

Σύνοψη από το

  • Η υπόθεση φερόμενης απάτης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς προκαλεί αναβρασμό στις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αποστασιοποιούνται από το σκάνδαλο.
  • Ο πρώην γενικός γραμματέας της EEAS, Στέφανο Σανίνο, ανακοίνωσε την πρόωρη αποχώρησή του από τη θέση του γενικού διευθυντή της υπηρεσίας, έπειτα από την εμπλοκή του στην έρευνα.
  • Η πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιορισμούς, δηλώνοντας πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και συνεργασία με τις αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν και Κάγια Κάλας αποστασιοποιούνται από το σκάνδαλο απάτης – Τα ερωτήματα για τις δράσεις της EEAS
Φωτογραφία: Ken Mürk / ERR

H υπόθεση της φερόμενης απάτης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς προκαλεί πολιτικό αναβρασμό στις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιχειρεί να κρατήσει αποστάσεις από το σκάνδαλο και τα βλέμματα να στρέφονται στο διπλωματικό σώμα της ΕΕ, το EEAS.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες διαφθοράς που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), σημειώνει το Politico, με στελέχη της Επιτροπής να υποστηρίζουν ότι πρόκειται αποκλειστικά για θέμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Μετά τις εφόδους των βελγικών αρχών τα ξημερώματα της Τρίτης και τη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και του πρώην γενικού γραμματέα του EEAS, Στέφανο Σανίνο, αξιωματούχοι της Κομισιόν υποβάθμιζαν το ζήτημα ως ευθύνη άλλου θεσμού, σημειώνοντας ότι, παρότι ο Σανίνο ανέλαβε φέτος κορυφαία θέση στην Κομισιόν, η έρευνα αφορά την προηγούμενη θητεία του.

«Δεν είναι η Επιτροπή που παίρνει αποστάσεις, είναι διαφορετικός θεσμός που ερευνάται», ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

Η Μογκερίνι, από την πλευρά της, δήλωσε: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και εμπιστεύομαι ότι θα διαπιστωθεί η ορθότητα των ενεργειών του Κολλεγίου [της Ευρώπης]», προσθέτοντας ότι συνεργαστεί «πλήρως» με τις αρχές.

Η δικηγόρος της, Μαριαπάολα Κέρκι, δήλωσε στο Euractiv πως «Η κυρία Μογκερίνι απάντησε [στις ερωτήσεις των ανακριτών] με απόλυτη διαφάνεια, είναι πολύ ήρεμη παρά τη πολύ βαριά δοκιμασία για κάποιον όπως εκείνη, που έχει αφοσιωθεί ιδιαίτερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως δείχνει η πορεία της».

Περιέγραψε τη διαδικασία ως ευγενική και στοχευμένη, με τους ανακριτές να ζητούν λεπτομερείς εξηγήσεις για τον δημόσιο διαγωνισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Το ότι αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι χωρίς κανέναν περιορισμό στις μετακινήσεις της ήταν «θετικό σημάδι», πρόσθεσε.

Μετά την ακρόαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε ότι η Μογκερίνι ενημερώθηκε επισήμως για το καθεστώς της ως υπόπτου – κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς οι εισαγγελείς εξετάζουν αν θα απαλλαγεί ή θα υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις.

Η EPPO ανέφερε ότι οι Μογκερίνι και Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή δεν θεωρούνται ύποπτοι διαφυγής και συνεχίζουν να τεκμαίρονται αθώοι.

Σε μια εξέλιξη ευνοϊκή για τη Φον ντερ Λάιεν, ο Σανίνο ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του ως γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA), έπειτα από την εμπλοκή του στη συνεχιζόμενη έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό την Τετάρτη –και το οποίο είδε το Euractiv– ο Σανίνο επιβεβαίωσε ότι εξετάστηκε από τις αρχές σχετικά με έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη θητεία του ως γ.γ. της EEAS.

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι είναι «βέβαιος για το έργο των δικαστικών λειτουργών και βέβαιος ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν».

Ο Σανίνο τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αργά την Τρίτη, αφού κατονομάστηκε ως ύποπτος στην έρευνα που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες.

Επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευθεί το έργο της Γενικής Διεύθυνσης, σημείωσε ότι δεν θεωρεί πλέον «πρέπον να συνεχίσει» στον ρόλο του και θα αποχωρήσει στο τέλος Δεκεμβρίου. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Μίχαελ Καρνίτσνιγκ θα αναλάβει άμεσα καθήκοντα ως ασκών χρέη διευθυντή.

Πρόκειται για την πρώτη αποχώρηση υψηλού επιπέδου που συνδέεται με την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει εφόδους στο EEAS και στο Κολλέγιο της Ευρώπης, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Euractiv.

Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής υποστήριξαν ότι η έρευνα που ξεκίνησε την Τρίτη –σχετικά με καταγγελίες πως το EEAS ανέθεσε δολίως τη λειτουργία μιας ακαδημίας εκπαίδευσης μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ– και «δεν έχει καμία σχέση» με τη Φον ντερ Λάιεν, καθώς η διπλωματική υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστό θεσμό.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά της Προέδρου της Κομισιόν άδικες και άστοχες, ειδικά σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή όπου η Φον ντερ Λάιεν προσπαθεί να εξασφαλίσει στήριξη για την Ουκρανία ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Οι εξελίξεις διαδραματίζονται στο φόντο εντάσεων ανάμεσα στη Φον ντερ Λάιεν και τη σημερινή επικεφαλής του EEAS, Κάγια Κάλας.

Η Κάλας, η οποία δεν ήταν σε θέση ευθύνης κατά την περίοδο των καταγγελλόμενων παρατυπιών, έχει επίσης επιχειρήσει να κρατήσει αποστάσεις από την έρευνα.

Την Τετάρτη, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας επιδίωξε να υπογραμμίσει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της ως ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2024 έχει εργαστεί για τον εξορθολογισμό της υπηρεσίας.

Σε επιστολή προς το προσωπικό του EEAS, την οποία είδε το Politico, ανέφερε ότι θεωρεί τις κατηγορίες κατά των Μογκερίνι και Σανίνο «βαθιά σοκαριστικές», τονίζοντας ότι αυτές προηγήθηκαν της δικής της θητείας.

Από τότε, η ομάδα της έχει ξεκινήσει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας «Στρατηγικής Κατά της Απάτης» και ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την EPPO.

Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα ποιος γνώριζε τι σχετικά με τις καταγγελίες κατά του Σανίνο.

Σύμφωνα με τέσσερις εργαζομένους του EEAS που μίλησαν στο Politico πριν από τις εφόδους της Τρίτης, υπήρχαν ευρύτερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Σανίνο χειριζόταν τις τοποθετήσεις σε περιζήτητα διπλωματικά πόστα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι τα απέδιδε σε «εκλεκτούς».

Αξιωματούχοι της OLAF είχαν επισκεφθεί το γραφείο του Σανίνο πριν από την αποχώρησή του από το EEAS, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Αλλά ένας αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε ότι η Επιτροπή δεν γνώριζε για προηγούμενες καταγγελίες σχετικά με τον Σανίνο όταν τον προσέλαβε να ηγηθεί του νέου τμήματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Στην ανακοίνωση της EPPO για τις εφόδους της Τρίτης αναφερόταν ότι είχε ζητήσει από τις αρχές την άρση της ασυλίας –η οποία παρέχεται συνήθως σε διπλωμάτες– «πολλών υπόπτων» πριν την έρευνα, και ότι το αίτημα εγκρίθηκε.

Δεν διευκρινιζόταν σε ποιους θεσμούς απευθύνθηκαν τα αιτήματα.

Ο αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι η EPPO είχε απευθύνει αίτημα άρσης της ασυλίας του Σανίνο στο EEAS τον Σεπτέμβριο και ότι η Επιτροπή δεν είχε ενημερωθεί.

Αξιωματούχος του EEAS δεν απάντησε ευθέως σε ερώτημα για το αν είχε ληφθεί τέτοιο αίτημα, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός θα είχε ακολουθήσει τον νόμο σε μια τέτοια περίπτωση.

Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και τόσο η Μογκερίνι όσο και ο Σανίνο, καθώς και το τρίτο άτομο που συνελήφθη, τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο. Ο Σανίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο μέσω του γραφείου του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα γεγονότα της Τρίτης ενδέχεται επίσης να οξύνουν τις εντάσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολιτικούς και τις βελγικές αρχές.

Δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την ποιότητα του βελγικού δικαστικού συστήματος, σημειώνοντας ότι οι αρχές είχαν κάνει εντυπωσιακές συνεντεύξεις Τύπου και συλλάβει υπόπτους, αλλά στη συνέχεια απέτυχαν να προχωρήσουν υποθέσεις όπως το «Qatargate» του 2022 ή η φετινή έρευνα για τις δραστηριότητες λόμπινγκ της Huawei.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα θεραπευτική επιλογή για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

5 σημάδια ότι έχετε παράσιτα στο έντερο – Τι να κάνετε

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή του – Ποια επιδόματα μπορεί να κατα...

Επίδομα θέρμανσης: Με ποιον τρόπο θερμαίνουν τα σπίτια τους τα νοικοκυριά – Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:08 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Μαγευτικά πλάνα από τη φωταγώγηση του πιο διάσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου – Στην κορυφή του ένα αστέρι Swarovski 408 κιλών

Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, φωταγ...
06:47 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σε «πολική δίνη» οι ΗΠΑ – Οι χιονοθύελλες προκαλούν ακραία ατυχήματα

Σε πολική δίνη με θερμοκρασίες ως και 20 βαθμούς χαμηλότερες από το φυσιολογικό για την εποχή ...
06:39 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθε...
06:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των παιδιών στην Ουκρανία – Στήριξη από την Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, το Ψήφισμα A/E...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»