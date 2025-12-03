ΕΕ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν – Αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι

  • Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Στέφανο Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκριση ως ύποπτοι σε έρευνα για απάτη.
  • Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν αφορούν «απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
  • Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι οι δύο αξιωματούχοι συνεργάστηκαν για να κατευθύνουν κοινοτικά κονδύλια προς το Κολλέγιο της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης.
Φωτογραφία: Reuters

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ της Τρίτης, αφότου κατονομάστηκαν ως ύποπτοι σε έρευνα για απάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σύμφωνα με τη δήλωση των εισαγγελικών αρχών, «οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί και τόσο η Μογκερίνι όσο και ο Σανίνο, όπως και το τρίτο άτομο που συνελήφθη, θεωρούνται αθώοι έως ότου κριθούν ένοχοι από δικαστήριο, επισημαίνει το Politico.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν συλληφθεί την Τρίτη, έπειτα από σειρά εφόδων της βελγικής αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, στο Κολλέγιο της Ευρώπης στην πόλη Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, όπως αποκάλυψε πρώτο το Euractiv.

Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι οι δύο αξιωματούχοι συνεργάστηκαν το 2021 και το 2022 με στόχο να κατευθύνουν κοινοτικά κονδύλια για τη δημιουργία μιας νέας διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ προς το Κολλέγιο της Ευρώπης – όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης και επικεφαλής του συγκεκριμένου έργου.

Ένας ακόμη ανώτερος υπάλληλος του Κολλεγίου της Ευρώπης συνελήφθη επίσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), «αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου, τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους».

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, το γεγονός ότι κάποιος κατονομάζεται ως ύποπτος σημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα άτομα μπορούν να κληθούν για περαιτέρω ανάκριση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ενοχή.

