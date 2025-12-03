Αντετοκούνμπο: «Έσβησε» τους Μπακς από τα προφίλ του και προκάλεσε θύελλα φημών – Η ανάρτηση που κάνει τους Λέικερς να… ονειρεύονται

Η πρόσφατη διαδικτυακή δραστηριότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει προκαλέσει «τσουνάμι» εικασιών σχετικά με το μέλλον του στο NBA, καθώς άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων μετά την «εκκαθάριση» που πραγματοποίησε στα προφίλ του στα social media, διαγράφοντας αναρτήσεις που αφορούν τους Μιλγουόκι Μπακς, αφήνοντας -στο Instagram- μόλις δύο φωτογραφίες από την πορεία του με τα «ελάφια».

Έτσι, χωρίς επίσημες δηλώσεις αλλά με σαφείς ψηφιακές ενδείξεις, ο Έλληνας σούπερ σταρ φαίνεται να πυροδοτεί εκ νέου τα σενάρια περί δυσαρέσκειας και πιθανής αποχώρησης από τους Μπακς.

Η ήττα που, ίσως, ξεχείλισε το ποτήρι

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την οδυνηρή ήττα των Μπακς από τους τελευταίους στη βαθμολογία της Ανατολής, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο Αντετοκούνμπο «καθάρισε» τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πλειονότητα των αναφορών στους Μπακς, προκαλώντας έντονη μεταγραφική φημολογία, σημειώνει το Fox Sports.

Αν και η κίνηση αυτή δεν αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη κάποιας απόφασης, θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για έναν παίκτη του επιπέδου του, καθώς συνήθως συνδέεται με απογοήτευση ή με την αίσθηση ότι η ομάδα δεν στηρίζει επαρκώς τον ηγέτη της.

Το Μιλγουόκι γνώρισε την ήττα με 129-126 από τους Γουίζαρντς, τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος έως τώρα, υπογραμμίζοντας το βαθύ αγωνιστικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει.

Οι Μπακς έχουν κερδίσει μόλις δύο από τα τελευταία δέκα παιχνίδια τους, ενώ είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με ελπιδοφόρο ρεκόρ 5-1 τον Οκτώβριο. Έκτοτε, ο Νοέμβριος εξελίχθηκε σε εφιάλτη: ένας σύντομος τραυματισμός του Αντετοκούνμπο και ένα απογοητευτικό 4-12 συνοψίζουν την πτώση της ομάδας.

Μετά τη βαριά ήττα από τους Γουίζαρντς, η οποία έφερε το συνολικό ρεκόρ των Μπακς στο 9-13, ο «Greek Freak» επέλεξε να μη μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονταν εκεί.

Αντ’ αυτού, προχώρησε στον καθαρισμό των λογαριασμών του από τις περισσότερες αναρτήσεις που συνδέονταν με την ομάδα.

Η διαγραφή των αναρτήσεων

Στο Instagram, από τις 2 Δεκεμβρίου, οι μόνες φωτογραφίες του με τη φανέλα των Μπακς που παραμένουν είναι από την κατάκτηση του NBA Cup το 2024 και του πρωταθλήματος του 2021.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Στην πλατφόρμα Χ, διέγραψε όλες τις αναρτήσεις μετά το πρωτάθλημα του 2021.

Η τελευταία ανάρτηση που έχει απομείνει είναι μια φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ, με φανέλα των Λέικερς, με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2021, όπου ο Αντετοκούνμπο ευχόταν στον αδικοχαμένο θρύλο του μπάσκετ «χρόνια πολλά».

Στο Instagram, η πιο πρόσφατη μπασκετική ανάρτηση που παρέμεινε στον λογαριασμό του, και αφορά κάποιο επίτευγμα, είναι αυτή της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα, στο Eurobasket του 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Κλείσιμο ματιού στους Λέικερς;

Η συζήτηση περί πιθανής ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο κάθε άλλο παρά νέα είναι. Ωστόσο, η ανάρτηση με την εικόνα του Μπράιαντ οδήγησε ορισμένους να πιστέψουν ότι ο εννιά φορές All-Star ίσως «φλερτάρει» με την ιδέα μετακίνησης στο Λος Άντζελες.

Ο Αντετοκούνμπο δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να διεκδικεί τίτλους και στο παρελθόν έχει αποφύγει να δεσμευτεί δημόσια για μακροχρόνιο μέλλον στο Μιλγουόκι. Με δεδομένα τα συνεχιζόμενα προβλήματα των Μπακς, κάποιοι ερμήνευσαν τις κινήσεις του στα social media ως ένδειξη δυσαρέσκειας.

Άλλοι, πιο αισιόδοξοι -κυρίως οπαδοί των Λέικερς- θεώρησαν πως επρόκειτο για κάλεσμα να κινηθεί η ομάδα του L.A. για την απόκτησή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Sports Illustrated, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται σχεδόν αδύνατο. Ο Αντετοκούνμπο έχει μέσο ετήσιο συμβόλαιο 58,45 εκατ. δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια, ποσό που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ανταλλαγή.

Επιπλέον, οι Λέικερς δεν διαθέτουν το απαραίτητο πακέτο επιλογών στο draft και νέων παικτών για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Μπακς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Shams Charania του ESPN, οι Μπακς είχαν εμπλακεί σε συζητήσεις με τους Νιου Γιορκ Νικς την περσινή off-season για μια πιθανή ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο.

Είχε προηγηθεί ένα καλοκαίρι κατά το οποίο, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν ζήτησε ανταλλαγή, ο Charania είχε αναφέρει πως ο δύο φορές MVP ήταν «ανοιχτός» στην ιδέα να αγωνιστεί αλλού.

«Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα»

Πριν από την έναρξη της σεζόν, ο Αντετοκούνμπο είχε ξεκαθαρίσει εκ νέου ότι στόχος του είναι η διεκδίκηση τίτλων.

Στη media day στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε δηλώσει: «Το ίδιο πράγμα λέω σε όλη μου την καριέρα – θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει, μου δίνει μια ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα και που θέλει να ανταγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο».

«Νομίζω ότι είναι ασέβεια προς το μπάσκετ, ασέβεια προς το ίδιο το άθλημα να μην θέλεις να ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, να μην θέλεις η σεζόν σου να τελειώνει τον Απρίλιο», εξήγησε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχα τις ίδιες σκέψεις πέρσι, είχα τις ίδιες σκέψεις δύο χρόνια πριν, είχα τις ίδιες σκέψεις πριν από πέντε χρόνια -ναι, το 2020- οπότε αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ», συνέχισε.

«Θέλω να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους, θέλω να ανταγωνίζομαι με τους καλύτερους, και θέλω να κερδίσω ένα ακόμη πρωτάθλημα και αυτό είναι όλο».

Μόνος εναντίον όλων

Ο Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο με τους Μπακς έως τη σεζόν 2027/28 -όπου διαθέτει player option- μετά την τριετή επέκταση των 186 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2023.

Στο μεταξύ, οι Μπακς βρίσκονται σε καθοδική πορεία από το πρωτάθλημα του 2021.

Η ομάδα αποδέσμευσε τον τραυματία Ντάμιαν Λίλαρντ πριν από τη φετινή σεζόν και «έσπασε» το υπόλοιπο συμβόλαιό του, ύψους 113 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με το Fox Sports, το Μιλγουόκι θα καταβάλλει περίπου 22,5 εκατ. δολάρια ετησίως για πέντε σεζόν – ποσό που θα επιβαρύνει το salary cap για παίκτη που δεν βρίσκεται πλέον στο ρόστερ.

Πέρα από τον Λίλαρντ, μοναδική αξιοσημείωτη προσθήκη στο ρόστερ ήταν ο Μάιλς Τέρνερ, ενώ δεν έγιναν άλλες κινήσεις.

Η απραξία αυτή ενδεχομένως να έχει ενοχλήσει τον Αντετοκούνμπο, σχολιάζει η Marca, ο οποίος παρά τα προβλήματα της ομάδας πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν: βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος σε πόντους ανά παιχνίδι (30,6), 5ος σε ριμπάουντ (10,7) και έχει καταγράψει το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε έναν αγώνα φέτος (18), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι εξελίσσει συνεχώς το παιχνίδι του.

Από το πρωτάθλημα του 2021 και μετά, οι Μπακς δεν έχουν κατορθώσει να φτάσουν ούτε στους τελικούς της περιφέρειας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των play-offs τα τρία τελευταία χρόνια.

Η αδυναμία του οργανισμού να «χτίσει» ξανά μια ομάδα πρωταθλητισμού γύρω από τον Αντετοκούνμπο ενισχύει τα σενάρια φυγής – αν και, προς το παρόν, τουλάχιστον η προοπτική των Λέικερς δεν μοιάζει ρεαλιστική.