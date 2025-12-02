NBA: Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους «ουραγούς» της Ανατολής, Γουίζαρντς – Οι 26 πόντοι του «Greek Freak» δεν ήταν αρκετοί

Σύνοψη από το

  • Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την όγδοη ήττα τους στα εννέα τελευταία παιχνίδια, χάνοντας με 129-126 από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.
  • Παρά τους 26 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είδαν ένα προβάδισμα 16 πόντων να εξανεμίζεται και η άμυνα να λυγίζει.
  • Οι Γουίζαρντς, που προέρχονταν από 14 διαδοχικές ήττες, βρήκαν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν στη νίκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

NBA: Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους «ουραγούς» της Ανατολής, Γουίζαρντς – Οι 26 πόντοι του «Greek Freak» δεν ήταν αρκετοί
Φωτογραφία: AP

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσαν ούτε αυτή τη φορά να αποφύγουν την κατάρρευση στο φινάλε, γνωρίζοντας την όγδοη ήττα τους στα εννέα τελευταία παιχνίδια, με 129-126 από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς στην πρωτεύουσα.

Παρά τους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είδαν ένα προβάδισμα 16 πόντων στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου να εξανεμίζεται, την ώρα που η άμυνα λύγισε ξανά στα κρίσιμα.

Η ομάδα του Μιλγουόκι σούταρε εξαιρετικά από τα 6,75μ. (21/38 τρίποντα – 55,3%), επίδοση που την κατέστησε μόλις την τρίτη ομάδα φέτος που φτάνει τα 21+ εύστοχα τρίποντα και… χάνει.

Αντίθετα, οι Γουίζαρντς, οι οποίοι προέρχονταν από μια περίοδο με 14 διαδοχικές ήττες, βρήκαν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν στην δεύτερη νίκη τους στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Πρώτος σκόρερ για τα ελάφια ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 30 πόντους (πρώτο του παιχνίδι με 30+ από το 2023, αποχώρησε στο τέλος με ενοχλήσεις στη μέση) ενώ ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/11 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Γουίζαρντς ο Σι Τζέι Μακόλουμ είχε 28 πόντους, ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ 22 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ 15 πόντους και 6 ασίστ είχε ο Κρις Μίντλετον.

Αποτελέσματα

  • Ντιτρόιτ – Ατλάντα 99-98
  • Ιντιάνα – Κλίβελαντ 119-135
  • Ουάσινγκτον – Μιλγουόκι 129-126
  • Μπρούκλιν – Σαρλοτ 116-103
  • Μαϊάμι – ΛΑ Κλίπερς 140-123
  • Ορλάντο – Σικάγο 125-120
  • Ντένβερ – Ντάλας 121-131
  • Γιούτα – Χιούστον 133-125
  • ΛΑ Λέικερς – Φοίνιξ 108-125

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Τορόντο 14-7
  2. Νέα Υόρκη 13-6
  3. Βοστώνη 11-9
  4. Φιλαδέλφεια 10-9
  5. Μπρούκλιν 4-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 17-4
  2. Κλίβελαντ 13-9
  3. Σικάγο 9-11
  4. Μιλγουόκι 9-13
  5. Ιντιάνα 4-17

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μαϊάμι 14-7
  2. Ορλάντο 13-8
  3. Ατλάντα 13-9
  4. Σάρλοτ 6-15
  5. Ουάσινγκτον 3-16

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 20-1
  2. Ντένβερ 14-6
  3. Μινεσότα 12-8
  4. Πόρτλαντ 8-12
  5. Γιούτα 7-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 15-5
  2. Φοίνιξ 13-9
  3. Γκόλντεν Στέιτ 11-10
  4. Λ.Α. Κλίπερς 5-16
  5. Σακραμέντο 5-16

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Χιούστον 13-5
  2. Σαν Αντόνιο 13-6
  3. Μέμφις 9-12
  4. Ντάλας 7-15
  5. Νέα Ορλεάνη 3-18

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

Λαϊκές αγορές της Αττικής: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο

Βουλή: Σήμερα περνά από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των καμερών στους δρόμους- Τι είπε ο Παπαστεργίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:27 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ιβάν Σαββίδης: «Μαζί θα υποδεχθούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ»

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα (1/12) ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στην ομάδα τ...
23:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Μουζακίτης: Παρέλαβε το βραβείο «European Golden Boy Web 2025» – «Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το ταλέντο του Χρήστου Μουζακίτη ξεπέρασε πλέον τα στενά ελληνικά σύνορα, με τον 18χρονο διεθν...
04:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανούλης: «Ελέγξαμε το ματς με υπομονή»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, σχολίασε τη νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Πορτο...
02:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Γιόβιτς έκανε εμφάνιση ηγέτη – Με ανησυχεί η κατάσταση του Μάνταλου»

Με εμφανή ικανοποίηση αλλά και μετρημένα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη νίκη της...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»