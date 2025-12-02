Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά της Τουρκίας

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Γεωργία ανέφερε επίθεση στα ανοιχτά της Τουρκίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο συνεχίζει την πορεία του, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε διεθνή ύδατα κι ενώ η περιοχή παραμένει κρίσιμη για τη ναυσιπλοΐα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με την τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο MIDVOLGA-2, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία με προορισμό τη Γεωργία και ήταν φορτωμένο με ηλιέλαιο, «ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (130 χλμ.) από τις τουρκικές ακτές».

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025



Όπως ανακοινώθηκε, το πλήρωμα των 13 ατόμων δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το δεξαμενόπλοιο δεν ζήτησε βοήθεια και εξακολουθεί να κατευθύνεται προς το λιμάνι της Σινώπης, χωρίς να έχει αναφέρει περαιτέρω προβλήματα.

Η τουρκική αρχή δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, όμως, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drone καμικάζι.

Ερωτηθείς για το νέο περιστατικό, Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «τα απαραίτητα μηνύματα μεταφέρθηκαν στα σχετικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση ουκρανικών drone την Παρασκευή εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό ουκρανικές και δυτικές κυρώσεις, καθώς κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο με προορισμό διεθνείς αγορές. Με αυτόν τον τρόπο, το Κίεβο επιχειρεί να αυξήσει την πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, απευθύνοντας προειδοποίηση «σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί ισορροπημένες σχέσεις με Κίεβο και Μόσχα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου: παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά δεν συμμετέχει στο καθεστώς δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και έχει επανειλημμένα προσφερθεί να διοργανώσει συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, η Άγκυρα ζητεί σταθερά να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα, όπου μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με Ρωσία και Ουκρανία.