Τραμπ: Συνέκρινε τον Πύργο του Άιφελ με το ρινγκ του UFC στον Λευκό Οίκο – «Ίσως να μην το κατεβάσουμε ποτέ»

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Μια ασυνήθιστη σύγκριση ανάμεσα στην υπό κατασκευή οκτάγωνη αρένα του UFC στον Λευκό Οίκο και τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η αθλητική εγκατάσταση να μην απομακρυνθεί ποτέ.

Η τοποθέτηση της εντυπωσιακής αρένας στον Νότιο Κήπο της προεδρικής κατοικίας, ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της Αμερικής, έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα στο ιστορικό κτίριο, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για τη μόνιμη παρουσία ενός ρινγκ μεικτών πολεμικών τεχνών στην καρδιά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το βίντεο στο TikTok

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρέδωσε ένα σύντομο… μάθημα ιστορίας για τον Πύργο του Άιφελ, σημειώνοντας ότι χτίστηκε ως μια προσωρινή κατασκευή για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889.

«Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι στο Παρίσι της Γαλλίας, ο Πύργος του Άιφελ χτίστηκε το 1889. Υποτίθεται ότι θα τον κατεδάφιζαν αμέσως μετά την παγκόσμια έκθεση, και μετά είπαν: “ας τον αφήσουμε όρθιο λίγο περισσότερο”, και μετά είπαν, “ας τον αφήσουμε όρθιο όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο“», δήλωσε ο Τραμπ στο βίντεο.

Στη συνέχεια, έκανε έναν παραλληλισμό με το οκτάγωνο του UFC που κατασκευάζεται στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου για μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της 250ης επετείου της Αμερικής.

«Ξέρετε, χτίζουμε κάτι μπροστά από τον Λευκό Οίκο, που είναι αρκετά ελκυστικό για πολύ κόσμο», ανέφερε στο βίντεο.

«Πρόκειται να φιλοξενήσει τον μεγάλο αγώνα του UFC στις 14 Ιουνίου. Και καθώς το κοιτάζω, ίσως να μην το κατεβάσουμε ποτέ».

Ο Πύργος του Άιφελ

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πύργου του Άιφελ, το μνημείο κατασκευάστηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889 και προοριζόταν να παραμείνει όρθιο μόνο για 20 χρόνια — μέχρι το 1909.

Ωστόσο, ο αρχιτέκτονας του πύργου, Γουστάβος Άιφελ, έδωσε μάχη για να διατηρήσει την κατασκευή ανέπαφη.

Ο αγώνας του UFC στον Λευκό Οίκο

Η αθλητική διοργάνωση «UFC Freedom Fights 250» θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει έναν αγώνα τίτλου στην κατηγορία ελαφρών βαρών ανάμεσα στον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή Ίλια Τοπούρια και τον κάτοχο του προσωρινού τίτλου Τζάστιν Γκέιτζι, μαζί με τέσσερις ακόμη αναμετρήσεις.

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Η αρένα είναι ορατή από τον Βόρειο Κήπο του Λευκού Οίκου, υψωνόμενη πάνω από την ιστορική Δυτική Πτέρυγα και την Προεδρική Κατοικία.

Ο Νότιος Κήπος του Λευκού Οίκου, όπου βρίσκεται η αρένα, είναι ένας χώρος που χρησιμοποιείται συχνά από τους προέδρους.

Ο Τραμπ και οι προηγούμενοι πρόεδροι αναχωρούν και φτάνουν εκεί με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One πριν από κάθε ταξίδι προς την Κοινή Βάση Άντριους — μια διαδικασία που παραδοσιακά προσφέρει στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο καθώς εκείνος κατευθύνεται από τον Λευκό Οίκο προς το ελικόπτερό του.

Αυτές οι αφίξεις και αναχωρήσεις έχουν αποκλειστεί για τον Τύπο από την εβδομάδα της 20ης Μαΐου, όταν και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της αρένας.

Στον Νότιο Κήπο φιλοξενούνται παραδοσιακά και άλλες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γιορτής του Λευκού Οίκου για το Πάσχα (Easter Egg Roll) και του ετήσιου Πικνίκ του Κογκρέσου, το οποίο πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο.

Με πληροφορίες από: Associated Press, ABC News