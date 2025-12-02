Παρέμβαση εισαγγελέα για το αντιαεροπορικό TPQ-37 – Στο «μικροσκόπιο» 6 πρώην διοικητές στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών

Απροσδόκητη τροπή παίρνει μία προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος του Στρατού Ξηράς, που έγινε το 2000, καθώς 25 χρόνια μετά η δικαιοσύνη αναλαμβάνει δράση, καλώντας ως υπόπτους 6 πρώην διοικητές στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

του Χρήστου Μαζανίτη

Το AN/TPQ-37 Firefinder είναι ένα κινητό ραντάρ εντοπισμού όπλων (weapon-locating radar) αμερικανικής κατασκευής, αρχικά από την Hughes Aircraft Company (πλέον Raytheon).

Ο κύριος ρόλος του AN/TPQ-37 είναι ο γρήγορος, ακριβής και αξιόπιστος εντοπισμός των θέσεων εκτόξευσης εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς (πυροβόλων, όλμων και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων – ΠΕΠ), παρακολουθώντας την τροχιά του βλήματος ή του ρουκέτας στον αέρα. Τ ο μέγιστο αναφερόμενο βεληνεκές είναι έως και 50.000 μέτρα (50 χλμ) για πυραύλους και 30.000 μέτρα για πυροβόλα/όλμους.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και συγκεκριμένα το Ελληνικό Πυροβολικό, προμηθεύτηκαν και ενέταξαν σε υπηρεσία συστήματα AN/TPQ-37, το 2003, έχοντας παραγγελθεί το 2000. Ήδη, ο Ελληνικός Στρατός διέθετε και το μικρότερης εμβέλειας ραντάρ αντιπυροβολικού AN/TPQ-36(v7), το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία νωρίτερα, το 1988.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα λειτουργούσε μαζί με το ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικό TOR-M1. Όμως, το σύστημα – σύμφωνα με τις αναφορές των επιτελών – παρουσίασε αρκετές δυσλειτουργίες, ειδικά στα πρώτα δύο που ήταν μεταχειρισμένα, με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να στραφεί εναντίον της αμερικανικής εταιρείας.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, καθώς ύστερα από αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα, που κρίνει ότι από 8/12/2005 μέχρι και 23/7/2024 δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, η Προανακρίτρια του 10ου Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών καλεί σε ανωμοτί κατάθεση 6 πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ επειδή «ενεργώντας από κοινού, μετά από συναπόφαση και με ενιαίο δόλο με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσαν τις κάτωθι αναφερόμενες λεπτομερώς πράξεις απιστίας, καθώς κατέχοντας τις κάτωθι αναφερόμενες ιδιότητες, κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, προκάλεσαν εν γνώσι τους βέβαιη ζημιά στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου λόγω της ιδιότητάς τους αλλά και της εκ της σύμβασης 016 Α/00, είχαν την επιμέλεια και διαχείριση με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και στρέφεται άμεσα κατά του Νομικού Προσώπου του ελληνικού δημοσίου (…) καθότι λόγω της ιδιότητάς τους ιδιαίτερη νόμιμη υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κήρυξη του προμηθευτή της ανωτέρω σύμβασης ως εκπτώτου, για την οποία ήταν αρμόδιοι (…), παρέλειψαν να προβούν στις σχετικές ενέργειες».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε κατά περίπου 1,1 εκατ. ευρώ (870.978,69 δολ. ΗΠΑ + 338.799,26 δολ. ΗΠΑ) «καθώς ακόμη και σήμερα δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής, ούτε επιβλήθηκαν σε βάρος του οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες και δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προαναφερθείσες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου».

Συγκεκριμένα, οι έξι πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ καλούνται ως ύποπτοι για απιστία προς το δημόσιο, επειδή παρότι «είχε διαπιστωθεί αφενός ότι ο προμηθευτής δεν είχε εμπρόθεσμα παραδώσει όλα τα συμβατικά υλικά και ότι παρέδωσε υλικά που τελικά απορρίφθηκαν, χωρίς να τα αντικαταστήσει εμπρόθεσμα και ότι είχαν γεννηθεί από την ανωτέρω σύμβαση, λόγω μερικής μη εκπλήρωσης και λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης εκ μέρους του προμηθευτή, ληξιπρόθεσμες αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 870.868,29 δολαρίων Η.Π.Α. (221.321,24 δολάρια Η.Π.Α., για το κόστος των υλικών που δεν παραδόθηκαν ή δεν επιστράφηκαν από τον προμηθευτή, + 16.871,47 δολάρια Η.Π.Α., για κόστος αγοράς ή επισκευής των αναγκαίων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των ραντάρ, + 500.000 δολάρια Η.Π.Α., για τη μη επιβεβαίωση των 4 βελτιωμένων δυνατοτήτων των ραντάρ, 24.786,05 δολάρια Η.Π.Α., για μη εισπραχθείσα ποινική ρήτρα που είχε επιβληθεί από 01/08/2007, + 50.000 δολάρια Η.Π.Α., για το κόστος πυρομαχικών που δαπάνησε το Ελληνικό Δημόσιο επ ωφελεία του προμηθευτή + 57.888.53 δολάρια Η.Π.Α. για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών έναντι συμβατικών υλικών) και αφετέρου ότι ο προμηθευτής με την υπ’ αρ. 11/52281-1115mg/L2638 επιστολή του εμμένει στη θέση του περί εκπλήρωσης εκ μέρους του όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να γεννάται η υποχρέωσή τους να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου, σύμφωνα με το αρ. 16 της σύμβασης 016 4100, όπως άλλωστε αποφάνθηκε και με την υπ’ αρ. 29/2017 σχετική γνωμοδότηση και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ούτως ώστε να επιβληθούν στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 της σύμβασης ποινικές ρήτρες, καθώς και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την ικανοποίηση των ανωτέρω ήδη γεννημένων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ή έστω την εξασφάλιση της ικανοποίησής τους, αυτοί σκόπιμα παρέλειψαν να προβούν στις ανωτέρω σχετικές ενέργειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στις εσωτερικές υποθέσεις (ΥΕΥ) του ΥΠΕΘΑ, οι οποίες εν συνεχεία συνέταξαν «φύλλο ελέγχου» στέλνοντας όλα τα στοιχεία στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι αν μαζί με τους 6 πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ, πρόκειται να διευρυνθεί ο κύκλος των καταθέσεων, περιλαμβάνοντας και πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα όλους τους διατελέσαντες υπουργούς Εθνικής Άμυνας την επίμαχη περίοδο.