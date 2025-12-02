Παρέμβαση εισαγγελέα για το αντιαεροπορικό TPQ-37 – Στο «μικροσκόπιο» 6 πρώην διοικητές στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών

Σύνοψη από το

  • Η Δικαιοσύνη αναλαμβάνει δράση για την προμήθεια του αντιαεροπορικού συστήματος AN/TPQ-37 του 2000, καλώντας για κατάθεση 6 πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ.
  • Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε κατά περίπου 1,1 εκατ. ευρώ (870.978,69 δολ. ΗΠΑ + 338.799,26 δολ. ΗΠΑ) «καθώς ακόμη και σήμερα δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής, ούτε επιβλήθηκαν σε βάρος του οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες».
  • Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στις εσωτερικές υποθέσεις του ΥΠΕΘΑ, οι οποίες εν συνεχεία συνέταξαν «φύλλο ελέγχου» στέλνοντας όλα τα στοιχεία στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Γράφει ο Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

αντιαεροπορικό, TPQ-37
Χρήστος Μαζανίτης
Δημοσιογράφος

Απροσδόκητη τροπή παίρνει μία προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος του Στρατού Ξηράς, που έγινε το 2000, καθώς 25 χρόνια μετά η δικαιοσύνη αναλαμβάνει δράση, καλώντας ως υπόπτους 6 πρώην διοικητές στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

του Χρήστου Μαζανίτη

Το AN/TPQ-37 Firefinder είναι ένα κινητό ραντάρ εντοπισμού όπλων (weapon-locating radar) αμερικανικής κατασκευής, αρχικά από την Hughes Aircraft Company (πλέον Raytheon).

Ο κύριος ρόλος του AN/TPQ-37 είναι ο γρήγορος, ακριβής και αξιόπιστος εντοπισμός των θέσεων εκτόξευσης εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς (πυροβόλων, όλμων και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων – ΠΕΠ), παρακολουθώντας την τροχιά του βλήματος ή του ρουκέτας στον αέρα. Τ ο μέγιστο αναφερόμενο βεληνεκές είναι έως και 50.000 μέτρα (50 χλμ) για πυραύλους και 30.000 μέτρα για πυροβόλα/όλμους.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και συγκεκριμένα το Ελληνικό Πυροβολικό, προμηθεύτηκαν και ενέταξαν σε υπηρεσία συστήματα AN/TPQ-37, το 2003, έχοντας παραγγελθεί το 2000. Ήδη, ο Ελληνικός Στρατός διέθετε και το μικρότερης εμβέλειας ραντάρ αντιπυροβολικού AN/TPQ-36(v7), το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία νωρίτερα, το 1988.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα λειτουργούσε μαζί με το ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικό TOR-M1. Όμως, το σύστημα – σύμφωνα με τις αναφορές των επιτελών – παρουσίασε αρκετές δυσλειτουργίες, ειδικά στα πρώτα δύο που ήταν μεταχειρισμένα, με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να στραφεί εναντίον της αμερικανικής εταιρείας.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, καθώς ύστερα από αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα, που κρίνει ότι από 8/12/2005 μέχρι και 23/7/2024 δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, η Προανακρίτρια του 10ου Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών καλεί σε ανωμοτί κατάθεση 6 πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ επειδή «ενεργώντας από κοινού, μετά από συναπόφαση και με ενιαίο δόλο με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσαν τις κάτωθι αναφερόμενες λεπτομερώς πράξεις απιστίας, καθώς κατέχοντας τις κάτωθι αναφερόμενες ιδιότητες, κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, προκάλεσαν εν γνώσι τους βέβαιη ζημιά στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου λόγω της ιδιότητάς τους αλλά και της εκ της σύμβασης 016 Α/00, είχαν την επιμέλεια και διαχείριση με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και στρέφεται άμεσα κατά του Νομικού Προσώπου του ελληνικού δημοσίου (…) καθότι λόγω της ιδιότητάς τους ιδιαίτερη νόμιμη υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κήρυξη του προμηθευτή της ανωτέρω σύμβασης ως εκπτώτου, για την οποία ήταν αρμόδιοι (…), παρέλειψαν να προβούν στις σχετικές ενέργειες».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε κατά περίπου 1,1 εκατ. ευρώ (870.978,69 δολ. ΗΠΑ + 338.799,26 δολ. ΗΠΑ) «καθώς ακόμη και σήμερα δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής, ούτε επιβλήθηκαν σε βάρος του οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες και δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προαναφερθείσες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου».

Συγκεκριμένα, οι έξι πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ καλούνται ως ύποπτοι για απιστία προς το δημόσιο, επειδή παρότι «είχε διαπιστωθεί αφενός ότι ο προμηθευτής δεν είχε εμπρόθεσμα παραδώσει όλα τα συμβατικά υλικά και ότι παρέδωσε υλικά που τελικά απορρίφθηκαν, χωρίς να τα αντικαταστήσει εμπρόθεσμα και ότι είχαν γεννηθεί από την ανωτέρω σύμβαση, λόγω μερικής μη εκπλήρωσης και λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης εκ μέρους του προμηθευτή, ληξιπρόθεσμες αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 870.868,29 δολαρίων Η.Π.Α. (221.321,24 δολάρια Η.Π.Α., για το κόστος των υλικών που δεν παραδόθηκαν ή δεν επιστράφηκαν από τον προμηθευτή, + 16.871,47 δολάρια Η.Π.Α., για κόστος αγοράς ή επισκευής των αναγκαίων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των ραντάρ, + 500.000 δολάρια Η.Π.Α., για τη μη επιβεβαίωση των 4 βελτιωμένων δυνατοτήτων των ραντάρ, 24.786,05 δολάρια Η.Π.Α., για μη εισπραχθείσα ποινική ρήτρα που είχε επιβληθεί από 01/08/2007, + 50.000 δολάρια Η.Π.Α., για το κόστος πυρομαχικών που δαπάνησε το Ελληνικό Δημόσιο επ ωφελεία του προμηθευτή + 57.888.53 δολάρια Η.Π.Α. για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών έναντι συμβατικών υλικών) και αφετέρου ότι ο προμηθευτής με την υπ’ αρ. 11/52281-1115mg/L2638 επιστολή του εμμένει στη θέση του περί εκπλήρωσης εκ μέρους του όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να γεννάται η υποχρέωσή τους να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου, σύμφωνα με το αρ. 16 της σύμβασης 016 4100, όπως άλλωστε αποφάνθηκε και με την υπ’ αρ. 29/2017 σχετική γνωμοδότηση και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ούτως ώστε να επιβληθούν στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 της σύμβασης ποινικές ρήτρες, καθώς και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την ικανοποίηση των ανωτέρω ήδη γεννημένων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ή έστω την εξασφάλιση της ικανοποίησής τους, αυτοί σκόπιμα παρέλειψαν να προβούν στις ανωτέρω σχετικές ενέργειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στις εσωτερικές υποθέσεις (ΥΕΥ) του ΥΠΕΘΑ, οι οποίες εν συνεχεία συνέταξαν «φύλλο ελέγχου» στέλνοντας όλα τα στοιχεία στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι αν μαζί με τους 6 πρώην διοικητές της ΓΔΑΕΕ, πρόκειται να διευρυνθεί ο κύκλος των καταθέσεων, περιλαμβάνοντας και πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα όλους τους διατελέσαντες υπουργούς Εθνικής Άμυνας την επίμαχη περίοδο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκληρή πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

5 σημάδια καρδιακής νόσου στους κάτω των 40 – Πώς να προστατευτούν

Ταξί: Απεργούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες: Ποια είναι τα αιτήματα τους

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας

Με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου, η οποία υπέγραφε τις οικονομικές...
07:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Σύσκεψη στο Μαξίμου στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό για τις συλλογικές συμβάσεις

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασία...
06:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Παππάς: Τα καλά λόγια για τον Γεωργιάδη, το ευχαριστώ του υπουργού Υγείας και η… αναδίπλωση

Εξηγήσεις για τα καλά λόγια που είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ...
01:53 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Λαφαζάνης για Τσίπρα: «Είναι ένα φιάσκο το βιβλίο του – Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το “ναι” για στο δημοψήφισμα»

Σφοδρή κριτική στο Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόσο για τον ίδιο, όσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»