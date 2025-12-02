Γιάννης Τσορτέκης – Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού

Σύνοψη από το

  • Η κάμερα του Happy Day συνάντησε τον Γιάννη Τσορτέκη και την Έλενα Μαυρίδου στην πρεμιέρα της παράστασης “Ταρτούφος” του Μολιέρου.
  • Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι εδώ και 1,5 χρόνο και συνεργάζονται ξανά, με την Έλενα Μαυρίδου να σκηνοθετεί τον «Ταρτούφο».
  • Ο Γιάννης Τσορτέκης πρωταγωνιστεί στο έργο και σχολίασε τη συνεργασία τους λέγοντας: «Γούρια είμαστε εμείς οι δύο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Έλενα Μαυρίδου Γιάννης Τσορτέκης Realnews

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης “Ταρτούφος” του Μολιέρου και εκεί συνάντησε τον Γιάννη Τσορτέκη και την Έλενα Μαυρίδου.

Οι δυο ηθοποιοί που είναι ζευγάρι εδώ και 1,5 χρόνο, είχαν συνεργαστεί στο θέατρο και την προηγούμενη σεζόν, στην παράσταση «Σαρμάντζα», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου και πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Τσορτέκης. Αυτή τη φορά, η Έλενα Μαυρίδου σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Ταρτούφος» με τον σύντροφό της να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

«Ήταν ιδιαίτερο με λίγο περισσότερο άγχος, αλλά είναι άλλη η συνθήκη με τους ανθρώπους του χώρου από κάτω» είπε ο ηθοποιός. «Γούρια είμαστε εμείς οι δύο» σχολίασε ο κ. Τσορτέκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκληρή πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

5 σημάδια καρδιακής νόσου στους κάτω των 40 – Πώς να προστατευτούν

Ταξί: Απεργούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες: Ποια είναι τα αιτήματα τους

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα για τον ηθοποιό στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης

Ένα ατύχημα είχε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ταρτούφος” ο Μάξιμος Μουμούρη...
05:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πόπη Μαλλιωτάκη: Την έβρεξαν on camera και έγινε… έξαλλη – BINTEO

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπ...
01:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: «Πολύ δύσκολη χρονιά» – Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τις κόρες του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον προσωπικό του λογαριασμό στο ...
22:54 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Με το που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου είναι…»

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»