Γιάννης Τσορτέκης – Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης “Ταρτούφος” του Μολιέρου και εκεί συνάντησε τον Γιάννη Τσορτέκη και την Έλενα Μαυρίδου.

Οι δυο ηθοποιοί που είναι ζευγάρι εδώ και 1,5 χρόνο, είχαν συνεργαστεί στο θέατρο και την προηγούμενη σεζόν, στην παράσταση «Σαρμάντζα», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου και πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Τσορτέκης. Αυτή τη φορά, η Έλενα Μαυρίδου σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Ταρτούφος» με τον σύντροφό της να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

«Ήταν ιδιαίτερο με λίγο περισσότερο άγχος, αλλά είναι άλλη η συνθήκη με τους ανθρώπους του χώρου από κάτω» είπε ο ηθοποιός. «Γούρια είμαστε εμείς οι δύο» σχολίασε ο κ. Τσορτέκης.