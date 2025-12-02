Μαξίμου: Ανησυχία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης

Αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα και τις γιορτές εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην κυβέρνηση ανησυχούν για το εύρος και τη χρονική διάρκεια των κινητοποιήσεων.

«Εύλογη ανησυχία» είναι η φράση που χρησιμοποιεί κυβερνητική πηγή προκειμένου να περιγράψει στην «Καθημερινή» το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι από τη στιγμή που στήθηκαν τα μπλόκα θα είναι αρκετά δύσκολο να αποφορτιστεί το κλίμα και να πέσουν οι τόνοι.

Στο Μαξίμου καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα θα βρει δύσκολα λύση, καθώς σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν θα πρέπει να βρει χρήματα για τους αγρότες χωρίς να διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ελλάδας και απαιτεί όλες οι πληρωμές να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια.

Έτσι, τα κυβερνητικά στελέχη ανησυχούν ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί να διαρκέσουν επί μακρόν ακόμη και τον Ιανουάριο γεγονός που θα χαλάσει το θετικό κλίμα από τις θετικές ειδήσεις για το έργο της κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα.

Η στρατηγική της κυβέρνησης σε αυτό το μέτωπο κινείται σε δύο άξονες. Πρώτον επιχειρεί να βρει χρήματα προκειμένου να πληρωθεί η δεύτερη δόση της βασικής ενίσχυσης. Οι αγρότες διαμαρτύρονται ότι τα ποσά που έλαβαν ήταν «κουτσουρεμένα» και αυτό φάνηκε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και βγήκαν στα μπλόκα. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί φτάνει στο 70% ενώ στην Ελλάδα έχει καταβληθεί περίπου το 40%.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν οι πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρα καλεί τους αγρότες σε διάλογο. Μάλιστα σήμερα ο Κώστας Τσιάρας θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, που μεταδίδεται 10:00 με 12:00 από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Παρόλα αυτά το γεγονός ότι η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα διαβεβαίωνε ότι οι αγρότες θα λάβουν τη βασική ενίσχυση η οποία τελικά καταβλήθηκε στο 40% έχει οδηγήσει σε αναξιοπιστία στα μάτια των αγροτών. Πάντως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα λάβουν τα χρήματά τους στο ακέραιο και με το νέο σύστημα και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα μείνουν εκτός μόνο όσοι έπαιρναν παράνομα χρήματα.

Αυτή η τομή θεωρείται στο Μαξίμου πως θα φέρει σε επόμενο χρόνο και ηρεμία στο θέμα καθώς η συντριπτική πλειονότητα που είναι έντιμοι αγρότες και θα δουν αυξημένο εισόδημα θα απομονώσει τη μειονότητα που δεν θα ξαναπάρει χρήματα. «Αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν», λένε με έμφαση από την κυβέρνηση.

Ενοχλημένοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Την ίδια στιγμή οι βουλευτές της ΝΔ που προέρχονται από εκλογικές περιφέρειες με μεγάλο πληθυσμό αγροτών εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από για την διαχείριση του θέματος από το κυβερνητικό επιτελείο.

Σύμφωνα με το «Ποντίκι» οι συγκεκριμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές λένε ότι δεν μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγρότες να παίρνουν χρήματα που τους οφείλονται από το 2024.

Οι βουλευτές της ΝΔ είχαν ενημερώσει έγκαιρα το Μέγαρο Μαξίμου ότι προετοιμάζονται δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν στάθηκε δυνατόν για να κάνει η κυβέρνηση κινήσεις εκτόνωσης της κατάστασης. «Τους λέγαμε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα είναι δυναμικές, μαζικές και θα διαρκέσουν, αλλά κάποιοι είχαν υποτιμήσει τις προειδοποιήσεις μας», σημειώνουν στο «Ποντίκι» βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

«Γαλάζια» στελέχη συμπληρώνουν μάλιστα ότι αυτή την φορά η κυβέρνηση δεν έχει στην διάθεση της εργαλεία που στο παρελθόν εκτόνωναν την οποία κρίση υπήρχε με τον αγροτικό κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή όπως έκανε παραδοσιακά να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα των αγροτών καθώς ταυτόχρονα προωθεί και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χέρια της είναι δεμένα.