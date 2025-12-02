Χαϊδάρι: Έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά – Δύο μέρες δεν το έχει μαζέψει κανείς

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά, την στιγμή που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγόνι της, στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι.

Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το δέντρο έχει πέσει εδώ και δύο ημέρες όταν στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της. Ευτυχώς τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχει καθαριστεί.