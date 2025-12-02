Χαϊδάρι: Έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά – Δύο μέρες δεν το έχει μαζέψει κανείς

  • Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι, την ώρα που βρισκόταν εκεί μία γιαγιά με το εγγόνι της.
  • Η πτώση προκάλεσε ζημιές σε κιγκλιδώματα και παιχνίδια, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  • Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ωστόσο προκαλεί απορίες το γεγονός ότι δύο ημέρες μετά το συμβάν, το δέντρο παραμένει αμάζευτο.
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά, την στιγμή που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγόνι της, στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι.

Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το δέντρο έχει πέσει εδώ και δύο ημέρες όταν στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της. Ευτυχώς τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχει καθαριστεί.

 

07:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

