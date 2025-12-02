Μόνος στο Σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν στο ξενοδοχείο «The Plaza» της Νέας Υόρκης

Ο Δεκέμβριος έφτασε, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Όπως κάθε χρόνο οι τηλεοράσεις μας θα γεμίσουν από εορταστικές ταινίες, με τις πιο διάσημες από αυτές, όπως το «Μόνος στο Σπίτι», να παίζουν ξανά και ξανά στους δέκτες μας.

Στο «Μόνος στο Σπίτι 2» (Home Alone 2), ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ καταφέρνει να επιβιβαστεί σε λάθος αεροπλάνο και αντί για τη Φλόριντα όπου πηγαίνει η οικογένειά του για τις γιορτές, καταλήγει μόνος στην Νέα Υόρκη. Εκεί, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ό,τι διαθέτει, όπως χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του πατέρα του για να μείνει στο ξενοδοχείο Plaza και απολαμβάνοντας το γεγονός του ότι είναι μόνος του στην πόλη.

Πόσο όμως θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν στο ξενοδοχείο «The Plaza» της Νέας Υόρκης;

Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί τόσο πολύ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από τότε που προβλήθηκε η εμβληματική ταινία, που τα 1000 δολάρια για το αξέχαστο γλυκό που παρήγγειλε ο Κέβιν στο «The Plaza» μοιάζουν με ψίχουλα σε σύγκριση με την σημερινή του τιμή.

Το πλούσιο γεύμα, που περιλάμβανε ένα παγωτό με 16 μπάλες, θα κόστιζε σήμερα 2.233 δολάρια, καθώς το πολυτελές ξενοδοχείο έχει συμβαδίσει με το αυξανόμενο κόστος ζωής, σύμφωνα με ανάλυση της υπηρεσίας σύγκρισης ταξιδιωτικών ασφαλειών iSelect.

«Κέβιν, ξόδεψες 967 δολάρια για υπηρεσία δωματίου;» φωνάζει ο πατέρας του χαρακτήρα του Μακόλεϊ Κάλκιν, Πίτερ ΜακΚάλιστερ, στην τελική σκηνή της ταινίας του 1992 — η οργή του είναι τόσο έντονη που η φωνή του αντηχεί σε όλο το Σέντραλ Παρκ.

Σήμερα, μόνο το γεύμα θα κόστιζε περισσότερο από ολόκληρη την εκδρομή του Κέβιν στη Νέα Υόρκη με τα χρήματα του 1992.

Το ταξίδι — από τη σουίτα μέχρι το παγωτό — θα κόστιζε 8.511 δολάρια το 2025, σε σύγκριση με τα πενιχρά 2.109 δολάρια το 1992, σύμφωνα με την iSelect. Στην τιμή αυτή δεν υπολογίζονται οι λιμουζίνες και τα ταξί που χρησιμοποίησε ο Κέβιν.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση του πληθωρισμού κατά 303% στις τιμές του πολυτελούς ξενοδοχείου τα τελευταία 33 χρόνια — από την πρεμιέρα της ταινίας — την οποία η iSelect προσδιόρισε συγκρίνοντας τις τιμές του Plaza, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις ενημερωμένες τιμές του μενού.

Το μεγαλύτερο κόστος θα ήταν για την ίδια τη σουίτα «The Plaza», με μέσο όρο 6.244 δολάρια την βραδιά — αν και υπάρχουν σουίτες που φτάνουν τα 33.000 δολάρια.

Την εποχή που ο περιβόητος 9χρονος έκανα χαμό στη Νέα Υόρκη — όταν το ξενοδοχείο ανήκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — το δωμάτιό του θα κόστιζε κατά μέσο όρο 1.100 δολάρια ανά διανυκτέρευση, σύμφωνα με την iSelect.

Ένα απλό παγωτό με τρεις μπάλες, κεράσια μαρασκίνο, M&M’s και σιρόπι σοκολάτας από την κουζίνα του ξενοδοχείου θα κόστιζε σήμερα 24 δολάρια, σε σύγκριση με τα 18 δολάρια που κόστιζε το 1992

Το ξενοδοχείο προσφέρει πλέον το παγωτό «Home Alone Sundae» ως φόρο τιμής στην ταινία — στην τιμή των 350 δολαρίων.