Πέτρος Παππάς: Τα καλά λόγια για τον Γεωργιάδη, το ευχαριστώ του υπουργού Υγείας και η… αναδίπλωση

Εξηγήσεις για τα καλά λόγια που είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς, ξεκαθαρίζοντας πως επαίνεσε την εργατικότητά του και όχι τα αποτελέσματα στην Υγεία.

Ο Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, εκφράστηκε με κολακευτικά λόγια για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε, έκανε ό,τι μπορούσε» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός», είπε σε άλλο σημείο ο βουλευτής του Πέτρος Παππάς.

Γεωργιάδης: «Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε τον Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια.

«Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών, μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια, αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Παππάς: «Δεν επαίνεσα το έργο του στην Υγεία»

Με μία ανάρτησή του στο Χ, το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανασκεύασε, τονίζοντας ότι:«υπενθύμισα στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πέτρος Παππάς