Σύσκεψη στο Μαξίμου στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό για τις συλλογικές συμβάσεις

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Η σύσκεψη αφορά την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
  • Στις 16:00, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.
  • Το βράδυ, στις 19:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο συνέδριο «Future Unfold – Framing the Future of Technology» της Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.

