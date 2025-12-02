Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα και συνεχίζεται και αύριο η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών και των οδηγών ταξί.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται, όπως κάθε ημέρα, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Καλύτερη φαίνεται πως είναι η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, αφού έχει ελάχιστη κίνηση σε τμήματα των Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

