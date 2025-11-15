Γιάννης Τσορτέκης: «Η μεγαλύτερη αγωνία για τα παιδιά μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ – Δεν είναι καθόλου αυτονόητο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήταν το πρωί του Σαββάτου (15/11), ο Γιάννης Τσορτέκης. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», μίλησε για τα παιδιά του και εξομολογήθηκε ότι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει για εκείνα, είναι να μπορεί να τα δει ξανά, καθώς αυτό δεν είναι κάτι που το θεωρεί δεδομένο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο αγαπημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Πάντα είμαι. Ήμουν και είμαι! Νομίζω ότι η ευτυχία είναι επιλογή όπως όλα τα πράγματα και τώρα το καταλαβαίνω καλύτερα.

Πρέπει να θέλεις να είσαι και να γίνεσαι κάθε στιγμή για τον εαυτό σου ευτυχισμένος, οπότε ερεθίζεις τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δυσκολίες είναι δυσκολίες και ευτυχία δεν είναι να χαίρεσαι ή να είναι χαρούμενα, ευχάριστα τα πράγματα. Η δυσκολία είναι η σημαντικότερη παράμετρος της ευτυχίας. Όταν είσαι μέσα σε αυτή και παιδεύεσαι για να μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις, νομίζω ότι εκεί συναντιέσαι με ποιότητες τέτοιες που σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά γαλήνη. Όσο δύσκολα και αν περνάς!».

Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Γιάννης Τσορτέκης ανέφερε ότι: «Νιώθω ότι τα παιδιά είναι η κυρίαρχη λεπτομέρεια για την ευτυχία. Τουλάχιστον στη δική μου τη ζωή και τα δύο. Η ζωή μου άλλαξε από την ώρα που γεννήθηκε ο γιος μου και μετά που ήρθε και η κόρη μου.

Η ανάγκη, που αυτό ισχύει για τον κάθε γονιό, να επικοινωνήσει τώρα με ένα νεογνό που στη συνέχεια γίνεται βρέφος και μετά παιδάκι και μετά έφηβος/έφηβη και μετά εξελίσσεται στη ζωή του… Η ανάγκη να βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις, σε εξελίσσει και εσένα. Οπότε μετά όλα τα πράγματα ήταν διαφορετικά! Η μεγαλύτερη αγωνία για τα παιδιά μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο, ότι αυτό είναι κάτι το δεδομένο».