Έλενα Χριστοπούλου: «Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια» – Η πρώτη απάντηση της μάνατζερ

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έλενα Χριστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_hristopoulou

Μία νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου έγινε γνωστή την Παρασκευή (14/11). Το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, η Αφροδίτη Γραμμέλη μετέφερε την επικοινωνία που είχε με την artist manager, που αποτελεί και την πρώτη απάντησή της, στα όσα αποκαλύφθηκαν πριν από λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε στη σημερινή εκπομπή της Ελένης Τσολάκη: «Επικοινώνησα τηλεφωνικά χθες με την Έλενα Χριστοπούλου. Δεν ήθελε να πει πολλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι: “Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια! Την οποία αλήθεια θα την αποκαλύψω με το δικό μου τρόπο και νομικά, αλλά χωρίς να δώσω στη δημοσιότητα τον τρόπο που θα κινηθώ νομικά τις επόμενες ημέρες”».

«Δεν θέλει να αποκαλύψει το τι θα κάνει με τους νομικούς εκπροσώπους της από εδώ και στο εξής. Δεν την άκουσα ιδιαίτερα ταραγμένη. Ήταν ψύχραιμη και μου είπε ότι πληροφορήθηκε από τα μέσα και στη συνέχεια έλαβε στα χέρια της την μήνυση», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Black Friday και Cyber Monday: Πότε πέφτουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι πότε

«Εκπληκτικά μεγάλος» όγκος ευαίσθητων δορυφορικών επικοινωνιών δεν είναι κρυπτογραφημένος και είναι ευάλωτος σε υποκλοπές –...

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers
περισσότερα
16:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Συγκινεί η Άννα Κουρή για τη μητέρα της: «Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε έναν μήνα μετά…»

Την Άννα Κουρή υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην εκπομπή της. Η α...
13:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Ντράπηκα για πολλά από όσα άκουσα μετά το βίντεο – Μου προκαλούν αηδία»

Την ενόχλησή της εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι» στο...
10:53 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Συγκλονιστική εξομολόγηση του Δημήτρη Σταρόβα: «Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω στον γιατρό» –

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπ...
10:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Πέτρος Πέτρου: Για έναν ηθοποιό που δεν έχει κάνει αρκετή τηλεόραση είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει δουλειά

Ο ηθοποιός Πέτρος Πέτρου μιλά στο enikos.gr για την παιδική παράσταση που πρωταγωνιστεί στο θέ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα