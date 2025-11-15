Έλενα Χριστοπούλου: «Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια» – Η πρώτη απάντηση της μάνατζερ

Μία νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου έγινε γνωστή την Παρασκευή (14/11). Το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, η Αφροδίτη Γραμμέλη μετέφερε την επικοινωνία που είχε με την artist manager, που αποτελεί και την πρώτη απάντησή της, στα όσα αποκαλύφθηκαν πριν από λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε στη σημερινή εκπομπή της Ελένης Τσολάκη: «Επικοινώνησα τηλεφωνικά χθες με την Έλενα Χριστοπούλου. Δεν ήθελε να πει πολλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι: “Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια! Την οποία αλήθεια θα την αποκαλύψω με το δικό μου τρόπο και νομικά, αλλά χωρίς να δώσω στη δημοσιότητα τον τρόπο που θα κινηθώ νομικά τις επόμενες ημέρες”».

«Δεν θέλει να αποκαλύψει το τι θα κάνει με τους νομικούς εκπροσώπους της από εδώ και στο εξής. Δεν την άκουσα ιδιαίτερα ταραγμένη. Ήταν ψύχραιμη και μου είπε ότι πληροφορήθηκε από τα μέσα και στη συνέχεια έλαβε στα χέρια της την μήνυση», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.