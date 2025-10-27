Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα…»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν η Έλενα Χριστοπούλου το πρωί της Δευτέρας (27/10). Η artist manager, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στην διαμάχη της με την πρώην φίλη της και συνεργάτιδά της, Ηλιάννα Παπαγεωργίου. Μεταξύ άλλων, τόνισε στο «Πρωινό» ότι «το τι γίνεται πίσω από ένα σπίτι και από ένα γραφείο, είναι πράγματα που μόνο οι πρωταγωνιστές τα ξέρουν».

Σε ερώτηση για το αν οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος θα μάθουν κάποια στιγμή τι έχει γίνει στην ιστορία αυτή, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω θα μιλήσω όταν και αν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα.

Είμαι ένας άνθρωπος που έχει είκοσι-είκοσι πέντε ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες που πάνε όλοι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό και αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η στάση μου σε όλα. Θα μιλάω μόνο για το καλό».

Επιπλέον, η artist manager εξήγησε πως: «Εγώ έχω φερθεί πάρα πολύ καλά, οπότε πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό πια. Οπότε θα μείνω στα καλά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ καλά.

Για να είναι η ψυχή μου στην θέση της και να μπορέσω να έρθω εδώ να σου μιλήσω για άλλα θέματα και γι’ αυτό, γιατί είναι κομμάτι το οποίο προφανώς έχει απασχολήσει ή θα απασχολήσει, θέλω να κοιτάω τον άλλον στα μάτια και να είμαι καθαρή».

«Το τι γίνεται πίσω από ένα σπίτι και από ένα γραφείο, είναι πράγματα που μόνο οι πρωταγωνιστές τα ξέρουν. Αλλά είναι καλό να μην εικάζουμε και να μην λέμε ποσά στον αέρα, ιστορίες για αγρίους… Όχι για σήμερα, το λέω γενικά, γιατί έχω ανάγκη να το πω.

Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι πιο στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί συνεργάτες μου και αυτή είναι η χαρά μου και η δική μου δικαίωση. Όλο το υπόλοιπο θα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί και θα πάρει την υπόσταση που του αξίζει», σημείωσε η Έλενα Χριστοπούλου.