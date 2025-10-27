Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έλενα Χριστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_hristopoulou

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν η Έλενα Χριστοπούλου το πρωί της Δευτέρας (27/10). Η artist manager, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στην διαμάχη της με την πρώην φίλη της και συνεργάτιδά της, Ηλιάννα Παπαγεωργίου. Μεταξύ άλλων, τόνισε στο «Πρωινό» ότι «το τι γίνεται πίσω από ένα σπίτι και από ένα γραφείο, είναι πράγματα που μόνο οι πρωταγωνιστές τα ξέρουν».

Σε ερώτηση για το αν οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος θα μάθουν κάποια στιγμή τι έχει γίνει στην ιστορία αυτή, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω θα μιλήσω όταν και αν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα.

Είμαι ένας άνθρωπος που έχει είκοσι-είκοσι πέντε ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες που πάνε όλοι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό και αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η στάση μου σε όλα. Θα μιλάω μόνο για το καλό».

Επιπλέον, η artist manager εξήγησε πως: «Εγώ έχω φερθεί πάρα πολύ καλά, οπότε πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό πια. Οπότε θα μείνω στα καλά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ καλά.

Για να είναι η ψυχή μου στην θέση της και να μπορέσω να έρθω εδώ να σου μιλήσω για άλλα θέματα και γι’ αυτό, γιατί είναι κομμάτι το οποίο προφανώς έχει απασχολήσει ή θα απασχολήσει, θέλω να κοιτάω τον άλλον στα μάτια και να είμαι καθαρή».

«Το τι γίνεται πίσω από ένα σπίτι και από ένα γραφείο, είναι πράγματα που μόνο οι πρωταγωνιστές τα ξέρουν. Αλλά είναι καλό να μην εικάζουμε και να μην λέμε ποσά στον αέρα, ιστορίες για αγρίους… Όχι για σήμερα, το λέω γενικά, γιατί έχω ανάγκη να το πω.

Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι πιο στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί συνεργάτες μου και αυτή είναι η χαρά μου και η δική μου δικαίωση. Όλο το υπόλοιπο θα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί και θα πάρει την υπόσταση που του αξίζει», σημείωσε η Έλενα Χριστοπούλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Έκρηξη λοιμωδών νοσημάτων-Ποια νοσήματα καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα

Γκρίζα μαλλιά: 5 τροφές που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα προλάβετε

Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται αύριο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Αλλάξτε αυτές τις 12 ρυθμίσεις στο Android σας και η μπαταρία θα κρατάει πολύ περισσότερο
περισσότερα
17:36 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ελισάβετ Σπανού για την εγκυμοσύνη της: «Επειδή ήταν πάρα πολύ στρεσογόνα περίοδος, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε μία ψυχίατρο»

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη μίλησε η Ελισάβετ Σπανού. Ένα απόσπασμα από τη...
13:09 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρω ότι δεν θα κάνω για πάντα τηλεόραση, θέλω να έχω ένα plan B»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την πορεία της λέγοντας πως έχει το δικό της plan B για την ...
12:06 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Ετοιμάζονται για το Halloween – Το βίντεο που δημοσίευσαν με τα παιδιά τους

Το Halloween βρίσκεται προ των πυλών και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξεκίνησαν τις οικ...
11:26 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ξέσπασε στον «αέρα» η Φαίη Σκορδά: «Ήταν χυδαίο αυτό που συνέβη»

Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της στον «αέρα» της εκπομπής της, ανα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς