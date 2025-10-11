Έλενα Χριστοπούλου: «Αποφάσισα να μην βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου – Αυτό που θα δείτε στην τηλεόραση είμαι εγώ»

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στο «καλύτερα δεν γίνεται» για το νέο τηλεοπτικό της βήμα, δηλώνοντας πως έχει μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξει αυτό που είναι κανονικά και αποφάσισε να μη βάλει ποτέ ξανά νερό στο κρασί της. Θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «The View» μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, τη Δάφνη Καραβοκύρη και την Ελίνα Παπίλα, εκφράζοντας απόλυτα τον εαυτό της.

Η γνωστή booker Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε, πως έχει βάλει μόνο νερό στο κρασί της αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα, η κ. Χριστοπούλου είπε πως «Έχω μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξω αυτό που είμαι κανονικά. Και επειδή έχω περάσει μια ταραχώδη περίοδο, αποφάσισα και τηλεοπτικά να μη βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου. Μέχρι τώρα, μόνο νερό έχω βάλει όλα αυτά τα χρόνια». Συνέχισε, λέγοντας ότι αυτό που θα κάνει στην τηλεόραση την εκφράζει απόλυτα και ότι θα είναι ο εαυτός της.

Η κ. Χριστοπούλου θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «The View» μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, τη Δάφνη Καραβοκύρη και την Ελίνα Παπίλα. Σε ερώτημα που της έγινε για το πώς μπορούν 4 γυναίκες να συνυπάρξουν τηλεοπτικά, ανέφερε πως μπορούν «τέσσερις γυναίκες που δεν έχουν κόμπλεξ, που συνυπάρχουν κανονικά, που δεν έχουν δεύτερες σκέψεις και που θέλουν παράλληλα και το καλό των άλλων» πρόσθεσε.

Έλενα Χριστοπούλου για όσους την έχουν πληγώσει: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα»

Σε ερώτηση που της τέθηκε για την Μπέττυ Μαγγίρα ανέφερε οτι είναι «πολύ ταλαντούχα και πρόσθεσε οτι πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, σε ‘άλλο ερώτημα που της τέθηκε απάντησε για το ποια είναι η τοποθέτησή της σε όλους όσους την έχουν πληγώσει, η κ. Χριστοπούλου είπε πως ακόμα «δεν έχω μιλήσει ακόμα».