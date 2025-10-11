Πέτρος Κωστόπουλος: Η ευχή για τον γάμο της κόρης του – «Ευτυχισμένοι για πάντα»

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, Τζέικ Μέντγουελ, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Τέξας, όπου ζει μόνιμα το ζευγάρι. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς ακολούθους της, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος ευχήθηκε δημόσια στους νεόνυμφους.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε δύο stories, όπου στο ένα ποζάρει με νυφικό βέλο και γράφει στη λεζάντα «Its Mrs Medwell to you (Κυρία Μέντγουελ για εσάς)». Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αναδημοσίευσε στο προφίλ του το μεσημέρι του Σαββάτου 11/10 ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος θέλησε να ευχηθεί δημόσια στους νεόνυμφους.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έγραψε: «Ευτυχισμένοι για πάντα», και έκανε παράλληλα tag τα προφίλ της κόρης του και του συζύγου της.