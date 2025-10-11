Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ – Ο πολιτικός γάμος στις ΗΠΑ

Αρχικά, η Αμαλία Κωστοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε ημερομηνία γάμου, ούτε και στην τοποθεσία, ωστόσο ενδέχεται να παντρευτεί του χρόνου στην Ελλάδα. Το ζευγάρι ζει και εργάζεται στην Αμερική, και όπως αποκαλύφθηκε γνωρίστηκε μέσα από έναν κοινό φίλο. Συγκεκριμένα, η Αμαλία Κωστοπούλου έγραψε: «Μου στέλνουν πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω ακόμα πότε ή πού. Μόλις έχουμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε και απολαμβάνουμε τη στιγμή. Μάλλον, στην Ελλάδα, κάποια στιγμή του χρόνου, αλλά μην το πάρετε ως δεδομένο. Γνωριστήκαμε επειδή μας σύστησε ένας κοινός φίλος». Δείτε τις αναρτήσεις της Αμαλία Κωστοπούλου: Οι αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο με τον Τζέικ Μέντγουελ και η ιστορία της γνωριμίας τους Σε άλλη ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τα πιο σημαντικά στοιχεία που την ώθησαν να επιλέξει τον Τζέικ Μέντγουελ ως τον μέλλοντα σύζυγό της, απάντησε πως αγάπησε τις αδυναμίες της, είναι ένας άνθρωπος που βάζει σε προτεραιότητα εκείνη και τη σχέση τους, καθώς επίσης ξεχωρίζει για τις αξίες του. Όπως σημείωσε η Αμαλία Κωστοπούλου για τον σύντροφό της: «Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής. Οι πράξεις μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Από την πρώτη μέρα έδινε προτεραιότητα σε μένα και στη σχέση μας — είτε μέσα από το πώς βρίσκει χρόνο για μένα, είτε με το πώς προσπαθεί, κάνει σχέδια ή με το πώς δίνει το “παρών”. Χωρίς λόγια, μόνο πράξεις. Είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος με αρχές και αξίες. Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει την ψυχραιμία του ή να φέρεται άσχημα. Είναι πάντα θετικός, κάνει τη ζωή να μοιάζει φωτεινή και γεμάτη αγάπη. Δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά του. Γίνεται φίλος με όλους. Τον θαυμάζω και μαθαίνω απ’ αυτόν».

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Instagram.

Το ζευγάρι, που κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξε να πραγματοποιήσει μια διακριτική τελετή, με λίγους αγαπημένους ανθρώπους.

Η Αμαλία Κωστόπουλου έδειχνε απαστράπτουσα, ενώ το υλικό που κυκλοφόρησε στα social media, αποδεικνύει την ευτυχία του ζευγαριού

