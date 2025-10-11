Γυναίκα που έχασε 35 κιλά σε 9 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 3 συμβουλές που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους χωρίς στερήσεις»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 35 κιλά σε 9 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 3 συμβουλές που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους χωρίς στερήσεις»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η ουσιαστική απώλεια βάρους έρχεται από τις απλές, καθημερινές συνήθειες. Αυτό αποδεικνύει μια γυναίκας που κατάφερε να χάσει 35 κιλά σε μόλις 9 μήνες υιοθετώντας μόνο 3 απλές και βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής της. Μάθετε ποιες είναι οι βασικές αρχές που ακολούθησε και γιατί δεν χρειάζεται να κόψετε τους υδατάνθρακες ή να εξαντληθείτε στην προπόνηση.

Γυναίκα που έχασε 7 κιλά και 7,6 εκατοστά από τη μέση σε 21 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτή είναι η ρουτίνα που με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Οι απλές συνήθειες που βοήθησαν μια γυναίκα να χάσει 35 κιλά σε 9 μήνες

Η Snigdha Baruah κατάφερε να χάσει 35 κιλά χωρίς ακραίες δίαιτες ή εξαντλητικές προπονήσεις, υιοθετώντας ορισμένες απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να υιοθετηθούν μακροπρόθεσμα. Για να φτάσει στο ιδανικό βάρος που επιθυμούσε, η γυναίκα υιοθέτησε τρεις απλές συνήθειες που έκαναν τη διαφορά. Η ίδια μοιράστηκε τις κορυφαίες συμβουλές της που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσάς να χάσετε βάρος.

«Οι διατροφολόγοι και οι γυμναστές θα με μισήσουν που σας το αποκαλύπτω. Δεν χρειάζεστε μια φανταχτερή δίαιτα, ακριβούς personal trainers ή ένα πολυτελές γυμναστήριο για να χάσετε οποιαδήποτε ποσότητα βάρους. Εγώ έχασα 35 κιλά και ξέρω ένα ή δύο πράγματα για τη φυσική κατάσταση. Και εδώ είναι τρία απλά, βασικά πράγματα που έκανα και μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως», δήλωσε η Snigdha σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 μυστικά της επιτυχίας μου – Δεν έχουν σχέση με το φαγητό»

Οι 3 κορυφαίες συμβουλές της Snigdha Baruah για την απώλεια βάρους

  • Υιοθετήστε μια απλή ρουτίνα: Δώστε προτεραιότητα στην προπόνηση ενδυνάμωσης και στο περπάτημα
  • Μην κόβετε τους υδατάνθρακες: Εστιάστε στον έλεγχο μερίδων
  • Κοιμηθείτε νωρίς: Η ανάκαμψη είναι απαραίτητα για την απώλεια λίπους

Υιοθετήστε μια απλή ρουτίνα: Δώστε προτεραιότητα στην προπόνηση ενδυνάμωσης και στο περπάτημα

Με τόσα πολλά προγράμματα γυμναστικής διαθέσιμα στο διαδίκτυο, η επιλογή του κατάλληλου μπορεί να είναι αγχωτική. Σύμφωνα με τη Snigdha, το κλειδί είναι να διατηρήσετε την ρουτίνα απλή και να μην μπλέξετε σε περίπλοκες προπονήσεις.

«Δεν χρειάζεται να περιπλέκετε υπερβολικά τις ρουτίνες άσκησής σας. Εμμείνετε στην προπόνηση δύναμης (strength training) και στη συνέχεια στην αερόβια σταθερής έντασης (steady state cardio). Τι είναι η σταθερή ένταση; Το να κάνετε πολλά βήματα μέσα στη μέρα. Ξεκινήστε με 5.000, 7.000, 10.000, 11.000. Κάποια στιγμή, έκανα 21.000 βήματα την ημέρα χωρίς καν να το συνειδητοποιώ», είπε η Snigdha.

Μην κόβετε τους υδατάνθρακες: Εστιάστε στον έλεγχο μερίδων

Οι υδατάνθρακες (carbs) συχνά αποκτούν κακή φήμη στις προσπάθειες απώλειας βάρους. Η αλήθεια όμως είναι ότι αποτελούν ζωτικό μέρος μιας υγιούς διατροφής. Η influencer εξήγησε:

«Το σώμα σας χρειάζεται υδατάνθρακες για να επιβιώσει. Και εγώ δεν έκοψα τους υδατάνθρακες, οπότε γιατί να σας πω εσάς να το κάνετε; Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι έλεγχος μερίδων και καταγραφή θερμίδων. Προσπαθήστε να κάψετε περισσότερες θερμίδες από όσες τρώτε. Όχι κέτο, όχι κόψιμο υδατανθράκων, τίποτα.»

Κοιμηθείτε νωρίς: Η ανάκαμψη είναι απαραίτητη για την απώλεια λίπους

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία και την απώλεια λίπους. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά τρώτε ή ασκείστε, ο κακός ύπνος μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο, ακόμη και να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Η Snigdha τόνισε:

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο να ακολουθήσει κανείς. Αλλά πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να αρχίσετε να κοιμάστε νωρίς. Το σώμα σας χρειάζεται τουλάχιστον 8 ώρες ύπνου για να ανακάμψει. Πρέπει να δώσετε χρόνο στο σώμα σας να αναρρώσει.»

Ενώ αυτές οι συμβουλές είναι απλές και μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα απώλειας βάρους, είναι πάντα σωστό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν επαγγελματία υγείας πριν κάνετε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Snigdha Baruah (@snigdhasbaruah)

12:08 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

