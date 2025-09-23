Αμαλία Κωστοπούλου: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες απο τις διακοπές στο βουνό

Enikos Newsroom

lifestyle

Αμαλία Κωστοπούλου: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες απο τις διακοπές στο βουνό

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τη φασαρία της πόλης και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απόλαυσε τις διακοπές της στο βουνό, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις προετοιμασίες για τον γάμο της, που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη φύση, δείχνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη που βίωσε στο ορεινό τοπίο. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές, με την ίδια να ποζάρει σε φυσικό σκηνικό, αναδεικνύοντας τόσο την απλότητα όσο και την κομψότητά της.

Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς το καλοκαίρι του 2026 θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της. Ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες πρόβες του νυφικού της, προετοιμάζοντας βήμα-βήμα τη μεγάλη μέρα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia (@notrealamalia)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε το ψάρι που κολυμπά ανάμεσα στα χταπόδια – Μπορείτε να το κάνετε σε 8 δευτερόλεπτα και να λύσετε το τεστ παρατηρητικ...

Το βότανο της ευημερίας που μπορεί να μειώσει τη χοληστερίνη, να ανακουφίσει από τη δυσμηνόρροια και να ρυθμίσει το σάκχαρο

Χριστούγεννα 2025: Ποιοι μπορούν να κάνουν φέτος διακοπές με φθηνά voucher και πώς

Επιστροφή ενοικίου: 5 SOS για τους δικαιούχους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οικογένειες με 2 φοιτητές

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Ρέμος για Υβόννη Μπόσνιακ: «Μακάρι να είμαστε μαζί μέχρι τα γεράματα»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπ...
02:54 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία αγκαλιά με τους γιους της και το μήνυμά της – «Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσ...
02:03 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Δήμητρα Νικητέα: «Αν θέλει κάποιος να με εκμεταλλευτεί, έχει το δικαίωμα να το κάνει»

Η Δήμητρα Νικητέα μίλησε στην κάμερα του «Πρωίαν σε Είδον» για την ευαλωτότητά της και τις φοβ...
19:31 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: Ξεσηκώνει με το νέο της τραγούδι – Δείτε το music video

Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού», που κυκλοφ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος