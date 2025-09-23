Αμαλία Κωστοπούλου: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες απο τις διακοπές στο βουνό

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τη φασαρία της πόλης και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απόλαυσε τις διακοπές της στο βουνό, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις προετοιμασίες για τον γάμο της, που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη φύση, δείχνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη που βίωσε στο ορεινό τοπίο. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές, με την ίδια να ποζάρει σε φυσικό σκηνικό, αναδεικνύοντας τόσο την απλότητα όσο και την κομψότητά της.

Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς το καλοκαίρι του 2026 θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της. Ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες πρόβες του νυφικού της, προετοιμάζοντας βήμα-βήμα τη μεγάλη μέρα.