«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Πρεμιέρα με συγκλονιστική ερμηνεία της Πέγκυς Τρικαλιώτη – Οι πρώτες αντιδράσεις

Η νέα σειρά εποχής του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο έδειξε ότι… μπορεί και… θέλει να κερδίσει το κοινό με την ατμόσφαιρα, τις εικόνες και – πάνω απ’ όλα – τις ερμηνείες της.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Θοδώρα, μια γυναίκα που χάνει ξαφνικά τον σύζυγό της, Γεράσιμο (Γιώργος Χρυσοστόμου), και μένει μόνη να μεγαλώσει τις πέντε κόρες τους, έχοντας στο πλευρό της και τη μητέρα της. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνει μια ερμηνεία που κόβει την ανάσα· αυθεντική, συγκλονιστική, χωρίς υπερβολές, αλλά με εκείνη τη σπάνια δύναμη που μετατρέπει τη σκηνή σε εμπειρία για τον θεατή.

Η πιο δυνατή στιγμή του πρώτου επεισοδίου είναι όταν η Θοδώρα τρέχει στο ποτάμι μετά τον θάνατο του άντρα της. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη καταφέρνει να μεταδώσει όλη την απόγνωση, τον θυμό και την αγωνία μιας γυναίκας που βλέπει τον κόσμο της να γκρεμίζεται, ενώ ταυτόχρονα αφήνει να φανεί η αντοχή που θα χρειαστεί για να συνεχίσει τη ζωή της.

Οι αντιδράσεις στο «X»