Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία αγκαλιά με τους γιους της και το μήνυμά της – «Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία, όπου ποζάρει αγκαλιά με τους δύο γιους της, μοιράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Όπως ήταν φυσικό, γνωστοί και άγνωστοι έσπευσαν να της ευχηθούν, γεμίζοντας τα σχόλια με αγάπη και ευχές.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που διανύει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της ως μητέρα, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα που είχε προσωπικό χαρακτήρα: «Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα! Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει; Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ! Love you».

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε:

