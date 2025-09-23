Grand Hotel: Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του 2ου κύκλου – Η αποθεωτική είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου και οι πρώτες αντιδράσεις

Enikos Newsroom

Media

Grand Hotel: Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του 2ου κύκλου – Η αποθεωτική είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου και οι πρώτες αντιδράσεις

Το «Grand Hotel» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1, εγκαινιάζοντας τον δεύτερο κύκλο του προκαλώντας παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αλίκη, η οποία πενθεί τον θάνατο του Πέτρου και ορκίζεται να ανακαλύψει τον δολοφόνο του. Στον αγώνα της έχει στο πλευρό της τον Άρη, έναν παλιό φίλο του Πέτρου, ενώ την ίδια στιγμή η σχέση της Κυβέλης με τον Ρήγα έχει οδηγηθεί στα άκρα, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις εξελίξεις.

Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου στη σειρά.

Δείτε τις αντιδράσεις στο «X»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τι θα σήμαινε για την χώρα μια αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, σύμφωνα με τον Στουρνάρα

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες – Το ABC επαναφέρει την εκπομπή του μετά την «καταιγίδα» αντιδράσεων

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live» επιστρέφει στο πρόγραμμα του ABC την Τρίτη, σχεδ...
21:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Δείτε απόσπασμα από την πρεμιέρα

H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 και...
21:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη η «Εφημερίδα των Συντακτών»

Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε η «Εφημερίδα των Συντακτών» καθώς σύμφωνα με ανακοίνω...
20:58 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Τι θα δούμε στο αποψινό πρώτο επεισόδιο του β’ κύκλου

Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό απόψε στις 21:00. Η επιτυχημένη καθημε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος