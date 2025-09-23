Grand Hotel: Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του 2ου κύκλου – Η αποθεωτική είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου και οι πρώτες αντιδράσεις

Το «Grand Hotel» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1, εγκαινιάζοντας τον δεύτερο κύκλο του προκαλώντας παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αλίκη, η οποία πενθεί τον θάνατο του Πέτρου και ορκίζεται να ανακαλύψει τον δολοφόνο του. Στον αγώνα της έχει στο πλευρό της τον Άρη, έναν παλιό φίλο του Πέτρου, ενώ την ίδια στιγμή η σχέση της Κυβέλης με τον Ρήγα έχει οδηγηθεί στα άκρα, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις εξελίξεις.

Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου στη σειρά.

