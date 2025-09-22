Βοιωτία: Μετανιωμένη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της – Τι λέει ο ανιψιός της γυναίκας που χρησιμοποίησε για να μπερδέψει τους αστυνομικούς

Μετανιωμένη εμφανίζεται η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από την Βοιωτία, που ομολόγησε πως έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και επιδόματα.

Η 62χρονη, που κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αυτόφωρο και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη φέρεται να ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Από το μεσημέρι που αφέθηκε ελεύθερη η 62χρονη παραμένει κλειδωμένη μέσα στο σπίτι της και δεν έχει μιλήσει με κανέναν.

«Ντρέπομαι για την πράξη μου» λέει τώρα η 62χρονη γυναίκα

«Ντρέπομαι για αυτό που έκανα, αλλά είχα μεγάλη οικονομική ανάγκη. Έχω καταλάβει το λάθος μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται» φέρεται να υποστήριξε η 62χρονη.

Όπως είπε ο δικηγόρος της κ. Νίκος Γεωργούσης στο enikos.gr, η ίδια θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. «Ντρέπεται για ό,τι έχει κάνει. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη ήταν η μεγάλη οικονομική αδυναμία της. Η ίδια συνεργάστηκε με τις Αρχές και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή και θα επιστρέψει τα χρήματα όταν μπορέσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πόσο μέχρι στιγμής».

Τι λέει ο ανιψιός της γυναίκας που χρησιμοποίησε για να ρίξει στάχτη στα μάτια των αστυνομικών

Ο ανιψιός της γυναίκας που παρουσίασε στους αστυνομικούς η 62χρονη ως την μητέρα της, μίλησε στην εκπομπή του ANT1, «Αποκαλύψεις» και ανέφερε ότι η διευθύντρια ΚΕΠ πήγε κλαίγοντας στο σπίτι του και τον παρακάλεσε να την βοηθήσει.

«Ήρθε στο σπίτι κλαίγοντας. Καθίσαμε και μου λέει “έχω ραντεβού σε μία ώρα να έρθουν η Αστυνμομία και ο εισαγγελέας σπίτι να δουν αν έχω την μητέρα μου, γιατί παίρνω ένα επίδομα 800 ευρώ, να δουν αν είναι αλήθεια”. Της λέω: “και τι έγινε; να το αποδείξεις”. Μου είπε ότι την μητέρα της την είχε πάει σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ και όπως την είδα, σαν άνθρωπος, την λυπήθηκα. Μου ζήτησε να πάρει την θεία στο σπίτι, να την φιλοξενήσει και όταν έρθουν ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί να πει ότι είναι η μητέρα της. “Η αυτοκτονώ ή με βοηθάς” μου είπε. Τι να έκανα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Όπως έγραψε το enikos.gr, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση της 62χρονης. Παραμένει άγνωστο εάν η άτυχη ηλικιωμένη απεβίωσε από φυσικά αίτια- όπως είπε η κόρη της- ή εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας. Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης για να κάνουν έρευνα και η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει, καλώντας τους να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και την επόμενη ημέρα και τότε η 62χρονη τους εμφάνισε ως μητέρα της μια 85χρονη γυναίκα με άνοια. Με την επιμονή των αστυνομικών αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια γειτόνισσα, αφού η ίδια τους είπε το κανονικό όνομά της όταν την ρώτησαν, κι όχι αυτό της μητέρας της 62χρονης.