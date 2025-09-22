Άχμεντ αλ Σάρα: Ο πρόεδρος της Συρίας ζητεί η Ουάσιγκτον να άρει επισήμως τις κυρώσεις για την «οικοδόμηση της οικονομίας»

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς την Ουάσιγκτον να άρει επισήμως της αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί το 2019 βάσει του διατάγματος Caesar Act, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την πρώτη ενός Σύρου ηγέτη εδώ και σχεδόν 60 χρόνια.

Ο Σάρα, ένας πρώην ηγέτης της Αλ Κάιντα, ηγείτο των δυνάμεων των ανταρτών που ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε μαζί του στο Ριάντ τον Μάιο και διέταξε την άρση των περισσότερων κυρώσεων, ωστόσο η νομοθεσία βάσει των οποίων επιβλήθηκαν παραμένει νόμος του αμερικανικού κράτους.

Σε ομιλία που απηύθυνε κατά τη διάρκεια μιας συνόδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Σάρα είπε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της προηγούμενης συριακής ηγεσίας δεν δικαιολογούνται πλέον και στη Συρία γίνονται όλο και περισσότερο αντιληπτές ως ένα μέτρο που στοχεύει άμεσα τους πολίτες.

«Έχουμε μια σημαντική αποστολή να οικοδομήσουμε την οικονομία», είπε ο Σάρα στον εν αποστρατεία στρατηγό Ντέιβιντ Πετρέους, που ήταν επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, σε μια συνέντευξη που διεξήχθη επί σκηνής.

«Η Συρία έχει ένα ευρύ εργατικό δυναμικό. Λατρεύουν να εργάζονται, είναι στα γονίδιά τους. Επομένως, μην ανησυχείτε, απλά άρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα».

Η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στη Συρία να συνάψει μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε το Reuters.

Η Δαμασκός ελπίζει να διασφαλίσει τον τερματισμό των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων που προωθούνται στη νότια Συρία.

Ο Σάρα είπε πως αυτές οι συνομιλίες έχουν φθάσει σε προχωρημένο στάδιο και ελπίζει πως το αποτέλεσμα θα διατηρήσει την εδαφική κυριαρχία της Συρίας και θα ανταποκριθεί στις ισραηλινές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια συμφωνία με τις υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που ελέγχουν το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας του, έχει καθυστερήσει.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, που είναι ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από το 1967, αναμένεται να εκφωνήσει την πρώτη ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν αύριο.

