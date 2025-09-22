Βρετανίδα ΥΠΕΞ: Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα εδάφη του – Οι ενέργειες της Μόσχας εγείρουν τον κίνδυνο ένοπλης σύγκρουσης

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία ότι οι εισβολές της σε επικράτεια χωρών του ΝΑΤΟ ενέχουν τον κίνδυνο μιας απευθείας ένοπλης σύγκρουσης και ότι η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», δήλωσε η Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

