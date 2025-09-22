Γάζα: Η Χαμάς ετοιμάζει ιδιόχειρη επιστολή προς τον Τραμπ με πρόταση για κατάπαυση πυρός – Θα την παραδώσει το Κατάρ

Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Η Χαμάς επιχειρεί επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ετοιμάζει επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με πρόταση που συνδέεται με την τύχη των ομήρων.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που μίλησε στο NBC News, αξιωματούχοι της ισλαμιστικής οργάνωσης στέλνουν ιδιόχειρο σημείωμα στον Τραμπ, το οποίο προσφέρει την απελευθέρωση των μισών ομήρων με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Όπως μετέδωσε το Fox News, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια του Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12 επικαλείται πηγή που αναφέρει ότι η Χαμάς δεν έχει υπογράψει ακόμη την επιστολή, ωστόσο θα μπορούσε να το πράξει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Κατάρ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έχουν παγώσει από τις αρχές του μήνα, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους 48 ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Πηγή: Sky News, Times of Israel

17:34 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

