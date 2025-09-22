ΗΠΑ: Ο αλγόριθμος του TikTok θα διαχειρίζεται από την Oracle – Η συμφωνία του Τραμπ με τη ByteDance

Η αμερικανική έκδοση του TikTok, που θα γίνει ανεξάρτητη από τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, ByteDance, θα χρησιμοποιεί ένα αντίγραφο του τρέχοντος αλγορίθμου της πλατφόρμας, τα δεδομένα του οποίου θα είναι απρόσιτα στον κινεζικό όμιλο και θα την διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Oracle, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αυτή η φόρμουλα πληροί τις προϋποθέσεις που έθεσε το Κογκρέσο, το οποίο εξέφραζε φόβους ότι οι κινεζικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών ή να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο για να τον επηρεάσουν.

Κολοσσός στον κλάδο του υπολογιστικού νέφους (cloud) και πληροφοριακών συστημάτων, η Oracle φιλοξενεί ήδη δεδομένα Αμερικανών χρηστών του TikTok στους διακομιστές της στις ΗΠΑ.

Το αντίγραφο του αλγορίθμου θα «εποπτευτεί», θα δοκιμαστεί και στη συνέχεια θα υποβάλλεται σε «συνεχή παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί κανονικά και δεν χρησιμοποιείται για κακόβουλους σκοπούς (…)», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα «αργότερα αυτή την εβδομάδα» που θα ορίζει ότι «οι όροι της συμφωνίας» με την ByteDance «πληρούν τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας».

Η θυγατρική εταιρεία του TikTok στις ΗΠΑ θα αλλάξει το καθεστώς της και θα γίνει κοινοπραξία, τόνισε ο αξιωματούχος, με «την πλειοψηφία να είναι Αμερικανοί επενδυτές» ως μέτοχοι και «την πλειοψηφία» των διευθυντών να είναι από τις ΗΠΑ στο διοικητικό της συμβούλιο.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ΗΠΑ και Κίνα ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για το μέλλον του αμερικανικού TikTok, έπειτα από αρκετούς μήνες συζητήσεων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το μερίδιο της ByteDance θα μειωθεί ελαφρώς κάτω από το 20%, επιβεβαίωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, και ότι το πλειοψηφικό κεφάλαιο θα κατέχεται από Αμερικανούς επενδυτές.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε το Σάββατο ότι έξι από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κοινοπραξίας θα είναι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024, το αμερικανικό Κογκρέσο διέταξε την ByteDance να παραχωρήσει τον έλεγχο του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει απαγόρευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

