Ρωσία: Φήμες για δηλητηρίαση του Αλ Άσαντ – Διευκρινίσεις ζητεί το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πληροφορίες ότι ο αυτοεξόριστος στην Ρωσία πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε μεταδίδει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καλεί την Μόσχα να δώσει διευκρινίσει για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Middle East 24, οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι μη επιβεβαιωμένες και αναφέρουν ότι η κατάσταση του ανατραπέντος προέδρου Άσαντ, είναι σοβαρή. Για τον λόγο αυτό, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Ρωσία να δώσει διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας του Άσαντ.

Από τότε που εγκατέλειψε τη Δαμασκό, ο Άσαντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως.