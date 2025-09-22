PERSEAS 01: Το πρώτο «γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξε με F-16 στο Αιγαίο

Ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, πέταξε με μαχητικό F-16 στο Αιγαίο, κατά την επίσκεψή του στην 1η Πτέρυγα Μάχης που απέκτησε τα πρώτα αεροσκάφη του τύπου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε το πρωί την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνομίλησε με το προσωπικό της 111ΠΜ, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16 στο Αιγαίο, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».

Το πρώτο γεράκι της Πολεμικής Αεροπορίας έφερε το διακριτικό ‘PERSEAS 01’, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο τύπου του ΓΕΑ.