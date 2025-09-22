Λεβαδειακός: Ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Μάγκνουσον

Σε μια ηχηρή προσθήκη που αναδεικνύει τις εφετινές φιλοδοξίες του προχώρησε ο Λεβαδειακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγκνουσον που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Ο πολύ έμπειρος και ικανός Ισλανδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αναβαθμίσει σε ποιότητα την γραμμή άμυνας των Βοιωτών.

Στην παρουσία του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» ο Μάγκνουσον κατέγραψε συνολικά 38 εμφανίσεις και σημείωσε δύο γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Γεννημένος στις 11/2/1993 στο Ρέικιαβικ, ο Ισλανδός στόπερ έρχεται στην ομάδα μας για να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία, κουβαλώντας σπουδαίες παραστάσεις από την πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Εδώ και χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής Ισλανδίας (50 συμ., 2 γκολ) έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα εθνικά κλιμάκια. Έφυγε για πρώτη φορά από την πατρίδα του και την Φραμ στα 18 του χρόνια για να ενταχθεί στην ομάδα U19 της Γιουβέντους. Ακολούθησε η Σπέτσια η οποία τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή, ωστόσο οι εμφανίσεις που πραγματοποίησε οδήγησαν την Γιουβέντους στην απόφαση να τον πάρει πίσω.

Επόμενοι σταθμοί του ήταν οι Σπέτσια και Τσεζένα με τη μορφή δανεισμού, ενώ το 2016 άφησε μετά από πέντε χρόνια τα ιταλικά γήπεδα για να ενταχθεί στην Μπρίστολ Σίτι, στην οποία αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Στη συνέχεια αγόρασε τα δικαιώματά του η ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπου αγωνίστηκε για μία τετραετία και κατέκτησε το ρωσικό Σούπερ Καπ (2018).

To 2022 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μέτρησε συνολικά 38 συμμετοχές (2 γκολ), ενώ κατέκτησε κι ένα Κύπελλο Ελλάδας (2024). Επιπλέον διαθέτει πλούσια εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές σε Champions League, Europa League και Conference League.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο32 στη φανέλα του. Χόρντουρ σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες!»

